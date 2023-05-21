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В Башкирии 15-летний школьник покончил с собой из-за парикмахерской

21 мая 2023, 11:30
Фото: 1MI
Ранее между мальчиком и родителями разгорелся конфликт на тему его прически

В Башкирии 15-летний школьник покончил с собой из-за нежелания идти в парикмахерскую. Об этом сообщает телеграм-канала Baza.

Сообщается, что инцидент произошел ранее в городе Мелеуз. По информации телеграм-канала, причиной по которой мальчик свел счеты с жизнью, мог стать конфликт с родителями. Они настаивали на том, чтобы мальчик подстригся, но он категорически от этого отказывался.

В ходе конфликта, будучи на эмоциях, мальчик ушел из квартиры. Спустя несколько часов его тело обнаружили у подъезда дома, в котором тот проживал. Очевидцы вызвали медиков, однако те по прибытии на место происшествия были вынуждены констатировать смерть несовершеннолетнего.

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу регионального СК, однако оперативно получить комментарий не удалось. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

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#Азамат Нухов#Происшествия#Новости Башкирии#Общество
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