В Башкирии 15-летний школьник покончил с собой из-за парикмахерской

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В Башкирии 15-летний школьник покончил с собой из-за нежелания идти в парикмахерскую. Об этом сообщает телеграм-канала Baza.
Сообщается, что инцидент произошел ранее в городе Мелеуз. По информации телеграм-канала, причиной по которой мальчик свел счеты с жизнью, мог стать конфликт с родителями. Они настаивали на том, чтобы мальчик подстригся, но он категорически от этого отказывался.
В ходе конфликта, будучи на эмоциях, мальчик ушел из квартиры. Спустя несколько часов его тело обнаружили у подъезда дома, в котором тот проживал. Очевидцы вызвали медиков, однако те по прибытии на место происшествия были вынуждены констатировать смерть несовершеннолетнего.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу регионального СК, однако оперативно получить комментарий не удалось. Мы опубликуем ответ сразу после получения.