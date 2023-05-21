В Башкирии 15-летний школьник покончил с собой из-за парикмахерской

Сообщается, что инцидент произошел ранее в городе Мелеуз. По информации телеграм-канала, причиной по которой мальчик свел счеты с жизнью, мог стать конфликт с родителями. Они настаивали на том, чтобы мальчик подстригся, но он категорически от этого отказывался.