mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Изображение материала

Стоял у подъезда и просил сигареты: на улицах Уфы заметили голого мужчину

21 мая 2023, 13:00. Обновлено в 13:06
Фото: 1MI

Голого мужчину заметили в центре Уфы

Мужчину в наряде, не оставляющем ничего для воображения, заметили на улице Новомостовой

Голого мужчину заметили очевидцы в районе улицы Новомостовой в Уфе. Одними из немногих предметов одежды на нём были кепка и накинутая на плечи кофта. При этом, по свидетельствам очевидцев, мужчина нисколько не стеснялся своего внешнего вида, напротив, он активно просил у прохожих сигареты.

На кадрах видео, опубликованном телеграм-каналом «Уфа с огоньком», можно увидеть, как мужчина, стоя практически без одежды в дверях на первом этаже жилого дома, пытается раздобыть сигареты. Позднее в кадре появляются сотрудники полиции. Далее мужчину уводят от дома и сопровождают до служебной машины.

 

Фото: «Уфа с огоньком»/ Telegram

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу МВД по Уфе. Однако оперативно получить комментарий не удалось. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

Отметим, что это не первый случай, когда на обнаженных людей замечают на улицах города. Так, несколькими неделями ранее в Уфе в районе ГДК заметили голую женщину. Примечательно, что в руках женщины без одежды, по словам очевидцев, были телефон и деньги. Как рассказывают уфимцы, она попыталась зайти в магазин, однако встретившая её на пороге кассирша преградила ей путь и захлопнула дверь прямо у той перед носом. О дальнейшей судьбе «голышки» рассказали в МВД.

Также Mkset побеседовал с психоаналитиком Юлией Хакимовой, назвавшей основные мотивы, подталкивающих людей к наготе в публичных местах.

Истерическая нагота: психоаналитик объяснила, почему голые женщины атаковали Уфу
Узнать подробнее
Полиция Башкирии установила личность «Юрмашского голыша», бежавшего рядом с церковью
Узнать подробнее
#Азамат Нухов#Происшествия#Город#Новости Уфы
Подпишитесь
Завтра в Башкирии будет действовать запрет на продажу алкоголя
Сегодня, 12:00
Высокая квартплата и вонища: рассказываем, как живется в ЖК «Цветы Башкирии» в Уфе
19 мая 14:13
В Башкирии 15-летний школьник покончил с собой из-за парикмахерской
Сегодня, 11:30
Аномальная жара ожидается в начале этой недели в Башкирии
Сегодня, 04:20
В Уфе в некоторых домах отключат горячую и холодную воду уже на следующей неделе
Вчера, 13:46
Где найти клиентов и масштабировать свой бизнес?
18 мая 07:17