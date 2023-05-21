Стоял у подъезда и просил сигареты: на улицах Уфы заметили голого мужчину

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Голого мужчину заметили очевидцы в районе улицы Новомостовой в Уфе. Одними из немногих предметов одежды на нём были кепка и накинутая на плечи кофта. При этом, по свидетельствам очевидцев, мужчина нисколько не стеснялся своего внешнего вида, напротив, он активно просил у прохожих сигареты.
На кадрах видео, опубликованном телеграм-каналом «Уфа с огоньком», можно увидеть, как мужчина, стоя практически без одежды в дверях на первом этаже жилого дома, пытается раздобыть сигареты. Позднее в кадре появляются сотрудники полиции. Далее мужчину уводят от дома и сопровождают до служебной машины.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу МВД по Уфе. Однако оперативно получить комментарий не удалось. Мы опубликуем ответ сразу после получения.
Отметим, что это не первый случай, когда на обнаженных людей замечают на улицах города. Так, несколькими неделями ранее в Уфе в районе ГДК заметили голую женщину. Примечательно, что в руках женщины без одежды, по словам очевидцев, были телефон и деньги. Как рассказывают уфимцы, она попыталась зайти в магазин, однако встретившая её на пороге кассирша преградила ей путь и захлопнула дверь прямо у той перед носом. О дальнейшей судьбе «голышки» рассказали в МВД.
Также Mkset побеседовал с психоаналитиком Юлией Хакимовой, назвавшей основные мотивы, подталкивающих людей к наготе в публичных местах.