Стоял у подъезда и просил сигареты: на улицах Уфы заметили голого мужчину

Отметим, что это не первый случай, когда на обнаженных людей замечают на улицах города. Так, несколькими неделями ранее в Уфе в районе ГДК заметили голую женщину. Примечательно, что в руках женщины без одежды, по словам очевидцев, были телефон и деньги. Как рассказывают уфимцы, она попыталась зайти в магазин, однако встретившая её на пороге кассирша преградила ей путь и захлопнула дверь прямо у той перед носом. О дальнейшей судьбе «голышки» рассказали в МВД.