На берегу реки Большой Ик в Башкирии обнаружили тело неизвестной женщины

На берегу реки Большой Ик в Кугарчинском районе республики обнаружили тело неизвестной женщины. Во рту трупа недостает нескольких зубов в верхнем ряду. Об этом сообщают «Кугарчинские вести» со ссылкой на источник в в правоохранительных органах.