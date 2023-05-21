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На берегу реки Большой Ик в Башкирии обнаружили тело неизвестной женщины

21 мая 2023, 04:40. Обновлено в 04:55
Фото: 1MI
Труп обнаружили несколькими днями ранее близ села Новониколаевское в Кугарчинском районе республики

На берегу реки Большой Ик в Кугарчинском районе республики обнаружили тело неизвестной женщины. Во рту трупа недостает нескольких зубов в верхнем ряду. Об этом сообщают «Кугарчинские вести» со ссылкой на источник в в правоохранительных органах.

По информации издания, тело обнаружили несколькими днями ранее — 18 мая в двух километрах к северо-востоку от села Новониколаевское. На вид женщине 25-35 лет, рост около 155-160 см, худощавое телосложение.

Причина гибели женщины неизвестна. Для достоверного установления личности было назначено проведение ДНК-экспертиза.

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#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия
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