На берегу реки Большой Ик в Башкирии обнаружили тело неизвестной женщины

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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На берегу реки Большой Ик в Кугарчинском районе республики обнаружили тело неизвестной женщины. Во рту трупа недостает нескольких зубов в верхнем ряду. Об этом сообщают «Кугарчинские вести» со ссылкой на источник в в правоохранительных органах.
По информации издания, тело обнаружили несколькими днями ранее — 18 мая в двух километрах к северо-востоку от села Новониколаевское. На вид женщине 25-35 лет, рост около 155-160 см, худощавое телосложение.
Причина гибели женщины неизвестна. Для достоверного установления личности было назначено проведение ДНК-экспертиза.