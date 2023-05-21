mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 10:28

Published Вчера, 10:28

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Изображение материала

До конца мая жители Башкирии могут проголосовать за реконструкцию парков и скверов

21 мая 2023, 10:28
Фото: 1MI
Голосование за объекты и дизайн-проекты общественных пространств, которые будут благоустроены в 2024 году, продлится до 31 мая.

Отдать свой голос за тот или иной проект может любой житель республики старше 14 лет. Для этого нужно зайти на платформу 2.gorodsreda.ru, авторизовавшись через госуслуги. Далее необходимо выбрать свой город или район, ознакомиться с представленными проектами и выбрать наиболее подходящий. Общественные пространства, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реконструированы в будущем году.

Напомним, что в онлайн голосовании за объекты благоустройства в 2021 году приняли участие 387 тысяч жителей республики, в 2022 году — 560 тысяч человек.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», который ставит целью повышение качества городской среды.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
«Вызовет проблемы»: Хабиров предупредил всех жителей Уфы
Сегодня, 07:40
Режим ЧС будет введен на территории Башкирии
Сегодня, 07:54
Отправку участников СВО из Уфы перенесли: известна причина
Сегодня, 07:48
Нет забора и вход без арки: смотрим, как идет реконструкция парка Нефтехимиков в Уфе
Сегодня, 05:11
Когда мобилизованные из Башкирии вернутся домой: власти назвали условие
Сегодня, 05:31
Где найти клиентов и масштабировать свой бизнес?
18 мая 07:17