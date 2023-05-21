До конца мая жители Башкирии могут проголосовать за реконструкцию парков и скверов

Отдать свой голос за тот или иной проект может любой житель республики старше 14 лет. Для этого нужно зайти на платформу 2.gorodsreda.ru, авторизовавшись через госуслуги. Далее необходимо выбрать свой город или район, ознакомиться с представленными проектами и выбрать наиболее подходящий. Общественные пространства, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реконструированы в будущем году.