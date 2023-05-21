До конца мая жители Башкирии могут проголосовать за реконструкцию парков и скверов

Posted Вчера, 10:28
Published Вчера, 10:28
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Отдать свой голос за тот или иной проект может любой житель республики старше 14 лет. Для этого нужно зайти на платформу 2.gorodsreda.ru, авторизовавшись через госуслуги. Далее необходимо выбрать свой город или район, ознакомиться с представленными проектами и выбрать наиболее подходящий. Общественные пространства, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реконструированы в будущем году.
Напомним, что в онлайн голосовании за объекты благоустройства в 2021 году приняли участие 387 тысяч жителей республики, в 2022 году — 560 тысяч человек.
Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», который ставит целью повышение качества городской среды.