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В Уфе выявили слишком высокую концентрацию вредных веществ

20 мая 2023, 09:26
Фото: 1MI

В Уфе зафиксировали превышение ПДК пыли и хлорида водорода в воздухе

В Уфе зафиксирована высокая концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе 17 мая.

По данным Башгидрометцентра 17 мая зафиксирована высокая концентрация вредных веществ. В частности, превышение в 1,4 раза ПДК хлорида водорода (ул. Свободы) и пыли (ул. Злобина).

Как уточняет UTV, повышенная концентрация вредных веществ в Уфе показывают приборы с 13 мая. Помимо превышения ПДК пыли в воздухе, также было выявлено превышение допустимых норм по изопропилбензолу.

Как отмечают в отделе прогноза загрязнения атмосферного воздуха Башгидрометцентра РБ, в ближайшие сутки сохраняются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Добавим, что проблема запыления Уфы существует не первый год — весной над столичными дорогами можно невооруженным глазом увидеть пыльные облака, а во дворах, когда разгуляется ветер, — небольшие локальные вихри.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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