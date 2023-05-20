В Уфе выявили слишком высокую концентрацию вредных веществ

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
По данным Башгидрометцентра 17 мая зафиксирована высокая концентрация вредных веществ. В частности, превышение в 1,4 раза ПДК хлорида водорода (ул. Свободы) и пыли (ул. Злобина).
Как уточняет UTV, повышенная концентрация вредных веществ в Уфе показывают приборы с 13 мая. Помимо превышения ПДК пыли в воздухе, также было выявлено превышение допустимых норм по изопропилбензолу.
Как отмечают в отделе прогноза загрязнения атмосферного воздуха Башгидрометцентра РБ, в ближайшие сутки сохраняются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Добавим, что проблема запыления Уфы существует не первый год — весной над столичными дорогами можно невооруженным глазом увидеть пыльные облака, а во дворах, когда разгуляется ветер, — небольшие локальные вихри.