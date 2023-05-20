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В Уфе власти обсудят с горожанами судьбу входной арки сада имени Аксакова

20 мая 2023, 06:17
Фото: 1MI

В Уфе пройдут общественные обсуждения о судьбе входной арки сада имени Аксакова

Администрация Кировского района Уфы назначила общественные обсуждения, на которых будут решать судьбу входной арки сада им. Аксакова, 22 мая.

В понедельник, 22 мая, в 19 часов состоится встреча с населением, общественниками и специалистами по вопросу реконструкции входной группы Сада имени Аксакова со стороны ул. Пушкина. Об этом сообщается на странице администрации Кировского района Уфы.

По словам и. о. руководителя Башкультнаследия Салавата Кулбахтина, сейчас арка находится в аварийном состоянии. Каждая из восьми колонн арки опирается на отдельный фундамент, а исследования показали, что он просел. В результате произошел крен всей конструкции от 15 до 20 см в сторону ул. Новомостовой и самого парка. В итоге состояние объекта представляет угрозу для жизни и здоровью людей.

Напомним, сад Аксакова в Уфе был закрыт на реконструкцию в апреле текущего года. Известно, что территорию намерены поделить на несколько зон: историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная и детская площадки. А металлическую композицию «Аленький цветочек» заменят на новую. Ранее прозвучавшее от Радия Хабирова предложение снести и воссоздать арку из природного камня Салават Кулбахтин назвал «образным выражением». По его словам, это один из вариантов реставрации, предложенных Радием Хабировым.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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