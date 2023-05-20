В Уфе власти обсудят с горожанами судьбу входной арки сада имени Аксакова

По словам и. о. руководителя Башкультнаследия Салавата Кулбахтина, сейчас арка находится в аварийном состоянии. Каждая из восьми колонн арки опирается на отдельный фундамент, а исследования показали, что он просел. В результате произошел крен всей конструкции от 15 до 20 см в сторону ул. Новомостовой и самого парка. В итоге состояние объекта представляет угрозу для жизни и здоровью людей.