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В Уфе в некоторых домах отключат горячую и холодную воду уже на следующей неделе

20 мая 2023, 13:46

В Уфе в некоторых домах отключат горячую и холодную воду уже на следующей неделе

В Уфе плановые отключения горячей, а иногда и холодной воды продолжатся со следующей недели, 22 мая.

Плановый ремонт отопительного оборудования в Уфе продолжается, а значит продолжатся и отключения горячей, а иногда и холодной воды. На грядущей неделе, с 22 мая плановые отключения пройдут в двух районах столицы.

Согласно графику отключения, который опубликован «Уфаводоканалом», водоснабжение отключат в следующих домах:

Калининский район:
— 22 мая с 10:00 до 22:00 (отключение холодной воды): Мушникова, 2, 2/1, 4.

Октябрьский район:
— 23 мая с 10:30 до 17:30 (отключение холодной и горячей воды): 50 лет СССР, 38, 40, 44, 46, 46/1, 48, 50; Менделеева, 207; Лесной проезд, 12; бульвар Молодежный, 3, 5, 7.

Напомним, что ранее МУП УИС опубликовал на своем сайте список адресов, собранный в хронологическом порядке. БашРТС опубликовал график отключения по всем городам Башкирии — нужно ввести свой адрес и отобразится график отключения горячей воды только по выбранному дому. Отметим, что в сумме максимальный срок отключения достигает 25 дней.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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