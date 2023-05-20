В Уфе ремонт улицы Иенделеева продолжится до конца 2023 года

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
В 2023 году дорожные работы будут проводиться на четырехполосном участке улицы Менделеева — от Обской до Караидельской — общей протяженностью 910 метров. На ремонт этого участка выделено 44,6 млн рублей. В частности, будет отремонтировано дорожное полотно, тротуары, а также приведено в нормативное состояние покрытие трамвайных путей.
Во время ремонта дороги возможны ограничения движения для автотранспорта. Городские службы рекомендуют всем заранее планировать свои поездки и выбирать объездные пути.
Как отметил ранее глава минтранса Башкирии Александр Клебанов, улица Менделеева — одна из самых важных и загруженных транспортных артерий башкирской столицы.
— Трафик на улице Менделеева достаточно высокий. Здесь ежедневно проезжают десятки тысяч автомобилей, в том числе грузовые машины. Потому что на этой улице расположены крупные торговые и развлекательные комплексы, — пояснил Александр Клебанов.
Завершить ремонт на улице Менделеева планируется до конца 2023 года.
Всего в этом году на территории Уфы отремонтируют более 11 километров дорог, из которых 6 км — в рамках нацпроекта.