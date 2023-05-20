В Уфе ремонт улицы Иенделеева продолжится до конца 2023 года

В 2023 году дорожные работы будут проводиться на четырехполосном участке улицы Менделеева — от Обской до Караидельской — общей протяженностью 910 метров. На ремонт этого участка выделено 44,6 млн рублей. В частности, будет отремонтировано дорожное полотно, тротуары, а также приведено в нормативное состояние покрытие трамвайных путей.