В числе разбившихся под Брянском пилотов - летчик из Уфы Сергей Таран

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Телеграм-канал «Можем объяснить» опубликовал список жертв крушения самолетов и вертолетов в Брянской области. В него вошли восемь членов экипажей, чью гибель авторам предположительно удалось подтвердить по некрологам и рассказам близких. В их числе — Сергей Таран, командир одного из разбившихся Ми-8. Ему было 34 года, он служил на 378-й авиационной базе в 6-м вертолетном полку. Закончил в 2011 году Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, до военной службы жил в Уфе.
По информации UfacityNews.ru, в Уфе у Тарана остались пожилые родители и супруга с новорожденным ребенком. Незадолго до последнего вылета летчик находился в отпуске в Уфе, чтобы встретить жену из роддома.
Напомним, 13 мая «Коммерсант» сообщил со ссылкой на собственные источники о том, что авиагруппа из двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35 потерпела крушение в Брянской области. При этом власти региона подтвердили крушение только одного вертолета.