В числе разбившихся под Брянском пилотов - летчик из Уфы Сергей Таран

Телеграм-канал «Можем объяснить» опубликовал список жертв крушения самолетов и вертолетов в Брянской области. В него вошли восемь членов экипажей, чью гибель авторам предположительно удалось подтвердить по некрологам и рассказам близких. В их числе — Сергей Таран, командир одного из разбившихся Ми-8. Ему было 34 года, он служил на 378-й авиационной базе в 6-м вертолетном полку. Закончил в 2011 году Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, до военной службы жил в Уфе.