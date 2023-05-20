В Башкирии ВИЧ-инфекции чаще всего фиксируют у мужчин старше 30 лет

С начала года в Башкирии зафиксировано 838 случаев заражения ВИЧ-инфекцией

По статистике Роспотребнадзора РБ, чаще всего ВИЧ-инфекцию обнаруживают у жителей Башкирии в возрасте от 31 года до 50 лет, преимущественно — мужчин.