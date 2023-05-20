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В Башкирии ВИЧ-инфекции чаще всего фиксируют у мужчин старше 30 лет

20 мая 2023, 08:00
Фото: 1MI

С начала года в Башкирии зафиксировано 838 случаев заражения ВИЧ-инфекцией

По статистике Роспотребнадзора РБ, чаще всего ВИЧ-инфекцию обнаруживают у жителей Башкирии в возрасте от 31 года до 50 лет, преимущественно — мужчин.

К Всемирному дню памяти жертв СПИДа (каждое третье воскресенье мая) Роспотребнадзор РБ опубликовал актуальную статистику заболеваемости в регионе. Напомним, ВИЧ-инфекция — болезнь, которую вызывает вирус иммунодефицита человека, поражающая иммунную систему человека, со временем лишая ее возможности сопротивляться другим заболеваниям и инфекциям. СПИД — это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.

В текущем году в регионе обследовано на ВИЧ-инфекцию 479,1 тыс. чел. Положительных результатов — 838 чел., из них иностранных граждан — 11, без определенного места жительства — 5; жителей республики, подлежащих учету, — 785, из них мужчин — 457 (58,2%), женщин — 328 (41,8%). Зарегистрировано беременных ВИЧ-инфицированных — 123, завершили беременность родами — 93.

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией по РБ в этом году составляет 11,2 на 100 тыс. населения (в 2022 году — 13,7 на 100 тыс. населения).

Фото: 02.rospotrebnadzor.ru

Начиная с 1987 года, лабораторно выявлено в регионе — 40 878 ВИЧ–инфицированных, из них умерло 14 898 человек. Учету подлежат 20 456 ВИЧ-инфицированных: 11 248 мужчин и 9 208 женщин.

Чаще всего ВИЧ-инфекцию обнаруживают у людей в возрасте 31-40 лет (36,2%) и 41-50 лет (30,9%). Основным способом передачи инфекции остается половой (70,6%).

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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