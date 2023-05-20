mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Изображение материала

Певица Эльмира Диваева из Башкирии вышла в финал телешоу «Голос»

20 мая 2023, 06:41
Фото: 1tv.ru

Покорила жюри и зрителей: певица из Башкирии вышла в финал шоу «Голос»

Певица Эльмира Диваева, уроженка Башкирии, вышла в финал 11-го сезона вокального телешоу «Голос» по итогам выступления 19 мая.

Уроженка Стерлитамака исполнила песню «А на море белый песок» из репертура Жанны Фриске. Эльмира обошла соперниц из тройки своего наставника Владимира Преснякова еще на этапе зрительского голосования. В результате ей удалось выйти в финал телешоу.

Соперницами Эльмиры были Алина Бахшалиева из Саратова и Маргарита Багдасарян из Сочи.

Напомним, Эльмира Диваева родилась 26 мая 1994 года. Она училась пению в стерлитамакской музыкальной школе № 3, ее преподавателем была заслуженная работница культуры РБ Людмила Герасимова. Девушка часто участвовала в конкурсах и занимала призовые места. Так, в 2012 году она победила в Московском международном фестивале «Открытая Европа» в номинации «Эстрадный вокал». После школы поступила в Российский институт театрального искусства — ГИТИС (Москва). После выпуска Эльмира стала играть в мюзиклах, в настоящее время является артисткой театральной организации The Broadway Dreams Foundation. Сейчас проживает в Москве.

#Андрей Королев#Культура#Новости#Башкортостан#Видео
Подпишитесь
Высокая квартплата и вонища: рассказываем, как живется в ЖК «Цветы Башкирии» в Уфе
Вчера, 14:13
В Уфе власти обсудят с горожанами судьбу входной арки сада имени Аксакова
Сегодня, 06:17
Холодина, дожди и тепло: стоит ли жителям Башкирии ехать на озера в Соль-Илецк в июне
Вчера, 09:01
«Вы же жаловались»: как ветерану из Башкирии предложили жить в квартире без удобств
Вчера, 10:55
Где найти клиентов и масштабировать свой бизнес?
18 мая 07:17