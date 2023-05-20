Певица Эльмира Диваева из Башкирии вышла в финал телешоу «Голос»

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:57
Уроженка Стерлитамака исполнила песню «А на море белый песок» из репертура Жанны Фриске. Эльмира обошла соперниц из тройки своего наставника Владимира Преснякова еще на этапе зрительского голосования. В результате ей удалось выйти в финал телешоу.
Соперницами Эльмиры были Алина Бахшалиева из Саратова и Маргарита Багдасарян из Сочи.
Напомним, Эльмира Диваева родилась 26 мая 1994 года. Она училась пению в стерлитамакской музыкальной школе № 3, ее преподавателем была заслуженная работница культуры РБ Людмила Герасимова. Девушка часто участвовала в конкурсах и занимала призовые места. Так, в 2012 году она победила в Московском международном фестивале «Открытая Европа» в номинации «Эстрадный вокал». После школы поступила в Российский институт театрального искусства — ГИТИС (Москва). После выпуска Эльмира стала играть в мюзиклах, в настоящее время является артисткой театральной организации The Broadway Dreams Foundation. Сейчас проживает в Москве.