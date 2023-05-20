Иран планирует закупать зерно в Башкирии

19 мая в Казани на XIV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» состоялась встреча главы РБ Радия Хабирова и первого заместителя сельского хозяйства Исламской Республики Иран Алирезы Пейман-Пака. Радий Хабиров подчеркнул, что Башкирия готова «в больших объемах» поставлять растительное масло, зерно и мясо, при этом республика ставит себе задачу увеличить объем совместного товарооборота как минимум вдвое — до 200 млн долларов.