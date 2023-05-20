Иран планирует закупать зерно в Башкирии

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 05:09
19 мая в Казани на XIV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» состоялась встреча главы РБ Радия Хабирова и первого заместителя сельского хозяйства Исламской Республики Иран Алирезы Пейман-Пака. Радий Хабиров подчеркнул, что Башкирия готова «в больших объемах» поставлять растительное масло, зерно и мясо, при этом республика ставит себе задачу увеличить объем совместного товарооборота как минимум вдвое — до 200 млн долларов.
Представитель Ирана подчеркнул, что страна хочет наращивать сотрудничество с Башкирией в сельском хозяйстве:
— Иран нуждается в зерне, и наши представители готовы приехать в Башкортостан, чтобы обсудить объемы его поставок, — заявил Алиреза Пейман-Пак.
Радий Хабиров пригласил иранскую делегацию на инвестфорум «Зауралье», который состоится в конце мая в Сибае, а также отметил, что представители Ирана приедут в республику в рамках форума «Газ. Нефть. Технологии».