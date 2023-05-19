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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Жители Башкирии смогут отправиться в Индонезию

19 мая 2023, 14:29
Прямой рейс в Индонезию планируется запустить уже в ближайшее время

Индонезия откроет прямое авиасообщение с Владивостоком и транзитные рейсы с российскими городами. Все соглашения достигнуты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя посла Индонезии в РФ Берлиана Хелми.

«Сначала откроем рейс Джакарта — Владивосток, затем через Владивосток в Москву, Башкортостан, Нижний Новгород и Томск. Потому что Россия сейчас смотрит на Восток, так что мы тоже смотрим навстречу России», — рассказал заместитель посла республики в РФ Берлиан Хелми.

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#Новости Башкирии#В мире#Общество
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