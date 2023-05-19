Жители Башкирии смогут отправиться в Индонезию

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Индонезия откроет прямое авиасообщение с Владивостоком и транзитные рейсы с российскими городами. Все соглашения достигнуты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя посла Индонезии в РФ Берлиана Хелми.
«Сначала откроем рейс Джакарта — Владивосток, затем через Владивосток в Москву, Башкортостан, Нижний Новгород и Томск. Потому что Россия сейчас смотрит на Восток, так что мы тоже смотрим навстречу России», — рассказал заместитель посла республики в РФ Берлиан Хелми.