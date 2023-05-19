Жители Башкирии смогут отправиться в Индонезию

«Сначала откроем рейс Джакарта — Владивосток, затем через Владивосток в Москву, Башкортостан, Нижний Новгород и Томск. Потому что Россия сейчас смотрит на Восток, так что мы тоже смотрим навстречу России», — рассказал заместитель посла республики в РФ Берлиан Хелми.