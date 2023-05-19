Высокая квартплата и вонища: рассказываем, как живется в ЖК «Цветы Башкирии» в Уфе

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Жилой комплекс «Цветы Башкирии», директором компании-застройщика которого является депутат Госсобрания республики и бывший замминистра МВД РБ Вячеслав Андреев, активно разрастается. Местные жители по-разному относятся к жизни здесь. Mkset побывал в строящемся жилом комплексе и рассказал о проблемах «города на природе».
Сам застройщик жилого комплекса заявляет, что дорога до делового центра Уфы занимает всего 10 минут. Однако стоит уточнить — для тех жителей, которые передвигаются либо на личном автомобиле, либо на такси. С общественным транспортом в ЖК дела пока обстоят туго.
Да, в «Цветах Башкирии» есть умная остановка, куда заезжают только два автобуса — №167 и №232. Если последний маршрут, который идет в Сипайлово, удается дождаться и застать на остановке, то с первым автобусом не все так просто. Дело в том, что не все 167-е едут до «Цветов Башкирии» — большинство заворачивают на телецентр и продолжают идти по привычному маршруту.
Второй вариант для жителей «Цветов Башкирии» добраться до города — 277-й 226-й маршруты, которые останавливаются возле «Меги», но добраться хотя бы до ТЦ после девяти часов вечера практически нереально особенно по выходным — автобусы либо ездят с большим интервалом, либо перестают ездить в это время вовсе.
Второй аспект того, что в «Цветах Башкирии» удобнее жить тем, у кого есть свое авто, — отсутствие полноценной пешеходной дороги до «Меги».
Пешая дорога к ЖК пока одна, которую с большим трудом можно назвать удобной и безопасной. Так, если вдоль «дороги жизни» еще есть небольшой тротуар, то уже за поворотом на «Мегу» выложена дорожка из камня среди травы и грязи, но для того, чтобы перейти дорогу, нет ни зебры, ни знака.
Местные жители также рассказывают, что во время дождей это место превращается в болото с огромной лужей посередине дороги. В таких случаях пешеходам приходится на свой страх и риск идти по проезжей части. На фотография также можно заметить кусочек еще обсохшей земли.
Рядом за забором никому не нужные остатки ангаров. Напомним, гигантские шатры появились близ МЕГИ в рамках чемпионата WorldSkills, однако после того как чемпионат рабочих прошел, власти хотели огромные павильоны передать районам, но до июля 2022 года шатры спокойно стояли на месте. Mkset тогда заинтересовался происходящим с конструкциями и разумеется написал об этом, после чего 20 июля начался демонтаж конструкций. Тогда их хотели использовать в ходе проведения Международного пчеловодческого форума «Апимир», но и он, как известно не состоялся. В какой-то период времени здесь был замечен демонтаж конструкций.
Тем не менее сам ЖК внешне выглядит очень симпатично. В отличие от разношёрстных высоток, которые построены по всей Уфе, дома здесь выполнены в едином стиле.
В каждом квартале есть свой благоустроенный двор с беседкой, детской и баскетбольной площадками, также есть место для занятия спортом. Двор закрыт от посторонних калиткой с магнитным замком и потому его можно назвать безопасным — жители не опасаясь оставляют здесь детские игрушки и другие вещи. Территория ЖК также находится под охраной.
Хватает в ЖК и зелени: тут растут различные кустарники, деревья и везде есть газоны, за которыми осуществляется постоянный уход.
Сами «Цветы Башкирии» называют «городом на природе». Вид из окон некоторых квартир выходит на поле, дорога до «Меги» также проходит вдоль лесопосадки. А единственный шум с улицы - это голоса детей со двора и шут от изредка пролетающих самолетов.
Это же нельзя сказать о звуках в самих домах. Со слов жителей «Цветов Башкирии», в квартирах очень хорошо слышно, как соседи устраивают застолья, ругаются, смеются, поют «на ломаном английском» и растят детей. Если на это еще можно закрыть глаза и уши, то с высокими счетами за «коммуналку» сделать это сложнее.
Так, тариф за воду здесь почти в два раза выше, чем в городе, аналогичная ситуация с отоплением и водоотведением. Казалось бы, раз вода такая дорогая, то и ее качество должно быть не хуже, чем из родника, но нет — часто случается, что горячая вода течет с характерным ржавым оттенком, особенно после аварийных и плановых отключений.
Рядом расположены и закрытые очистные сооружения, из которых, со слов местных жителей, все равно доносится вонь.
В «Цветах Башкирии» живет очень много молодых семей с детьми разных возрастов — от грудничков до школьников. Однако в самом жилом комплексе пока нет ни детского сада, ни школы. Согласно плану на сайте ЖК, в будущем здесь появятся и школа и детсад, но примерных дат, когда начнется строительство, пока нет.
В официальном сообществе ЖК в соцсетях есть только одна публикация от 2021 года о детском саде на 180 мест, на строительство которого застройщик выделил земельный участок и подготовил проектную документацию и получил положительное заключение госэкспертизы.
Тем не менее уже сейчас на территории «Цветов» есть три аптеки, популярные продуктовые и бытовые магазины, цветочный, а также пункты выдачи онлайн-заказов, доставка еды и кондитерские. Что касается развлечений, то жильцы часто сами придумывают их себе — йогу на свежем воздухе, игры в футбол и «настолки».