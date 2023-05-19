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Высокая квартплата и вонища: рассказываем, как живется в ЖК «Цветы Башкирии» в Уфе

19 мая 2023, 14:13
Фото: mkset.ru
Журналист Mkset побывал в популярном и развивающемся микрорайоне «Цветы Башкирии» и поделился плюсами и минусами жизни в нем

Жилой комплекс «Цветы Башкирии», директором компании-застройщика которого является депутат Госсобрания республики и бывший замминистра МВД РБ Вячеслав Андреев, активно разрастается. Местные жители по-разному относятся к жизни здесь. Mkset побывал в строящемся жилом комплексе и рассказал о проблемах «города на природе».

Стелла при въезду в ЖКСтелла при въезду в ЖК
Стелла при въезду в ЖК
Фото: mkset.ru

Со своей машиной

Сам застройщик жилого комплекса заявляет, что дорога до делового центра Уфы занимает всего 10 минут. Однако стоит уточнить — для тех жителей, которые передвигаются либо на личном автомобиле, либо на такси. С общественным транспортом в ЖК дела пока обстоят туго.

Остановка общественного транспорта в ЖК, однако чаще всего на автобус местные идут к "Меге". Остановка общественного транспорта в ЖК, однако чаще всего на автобус местные идут к "Меге".
Остановка общественного транспорта в ЖК, однако чаще всего на автобус местные идут к "Меге".
Фото: mkset.ru

Да, в «Цветах Башкирии» есть умная остановка, куда заезжают только два автобуса — №167 и №232. Если последний маршрут, который идет в Сипайлово, удается дождаться и застать на остановке, то с первым автобусом не все так просто. Дело в том, что не все 167-е едут до «Цветов Башкирии» — большинство заворачивают на телецентр и продолжают идти по привычному маршруту.

Редкое явление - 167-й автобус заезжает в "Цветы Башкирии"Редкое явление - 167-й автобус заезжает в "Цветы Башкирии"
Редкое явление - 167-й автобус заезжает в "Цветы Башкирии"
Фото: mkset.ru

Второй вариант для жителей «Цветов Башкирии» добраться до города — 277-й 226-й маршруты, которые останавливаются возле «Меги», но добраться хотя бы до ТЦ после девяти часов вечера практически нереально особенно по выходным — автобусы либо ездят с большим интервалом, либо перестают ездить в это время вовсе.

Второй аспект того, что в «Цветах Башкирии» удобнее жить тем, у кого есть свое авто, — отсутствие полноценной пешеходной дороги до «Меги».

Дорога до "Меги" Дорога до "Меги"
Дорога до "Меги"
Фото: mkset.ru

Дорога жизни

Пешая дорога к ЖК пока одна, которую с большим трудом можно назвать удобной и безопасной. Так, если вдоль «дороги жизни» еще есть небольшой тротуар, то уже за поворотом на «Мегу» выложена дорожка из камня среди травы и грязи, но для того, чтобы перейти дорогу, нет ни зебры, ни знака.

Короткий путь до "Меги" Короткий путь до "Меги"
Короткий путь до "Меги"
Фото: mkset.ru

Местные жители также рассказывают, что во время дождей это место превращается в болото с огромной лужей посередине дороги. В таких случаях пешеходам приходится на свой страх и риск идти по проезжей части. На фотография также можно заметить кусочек еще обсохшей земли.

Во время непогоды место превращается в одну большую лужу с грязью Во время непогоды место превращается в одну большую лужу с грязью
Во время непогоды место превращается в одну большую лужу с грязью
Фото: mkset.ru

Рядом за забором никому не нужные остатки ангаров. Напомним, гигантские шатры появились близ МЕГИ в рамках чемпионата WorldSkills, однако после того как чемпионат рабочих прошел, власти хотели огромные павильоны передать районам, но до июля 2022 года шатры спокойно стояли на месте. Mkset тогда заинтересовался происходящим с конструкциями и разумеется написал об этом, после чего 20 июля начался демонтаж конструкций. Тогда их хотели использовать в ходе проведения Международного пчеловодческого форума «Апимир», но и он, как известно не состоялся. В какой-то период времени здесь был замечен демонтаж конструкций.

Все, что осталось от ангаров «World Skills».Все, что осталось от ангаров «World Skills».
Все, что осталось от ангаров «World Skills».
Фото: mkset.ru

Красивая внешность

Тем не менее сам ЖК внешне выглядит очень симпатично. В отличие от разношёрстных высоток, которые построены по всей Уфе, дома здесь выполнены в едином стиле.

Фото: mkset.ru

В каждом квартале есть свой благоустроенный двор с беседкой, детской и баскетбольной площадками, также есть место для занятия спортом. Двор закрыт от посторонних калиткой с магнитным замком и потому его можно назвать безопасным — жители не опасаясь оставляют здесь детские игрушки и другие вещи. Территория ЖК также находится под охраной.

Фото: mkset.ru

Хватает в ЖК и зелени: тут растут различные кустарники, деревья и везде есть газоны, за которыми осуществляется постоянный уход.

Фото: mkset.ru

Сами «Цветы Башкирии» называют «городом на природе». Вид из окон некоторых квартир выходит на поле, дорога до «Меги» также проходит вдоль лесопосадки. А единственный шум с улицы - это голоса детей со двора и шут от изредка пролетающих самолетов.

Окружает ЖК "нетронутая" природаОкружает ЖК "нетронутая" природа
Окружает ЖК "нетронутая" природаОкружает ЖК "нетронутая" природа
Окружает ЖК "нетронутая" природаОкружает ЖК "нетронутая" природа
Окружает ЖК "нетронутая" природа
Фото: mkset.ru

Высокая квартплата и хорошая слышимость

Это же нельзя сказать о звуках в самих домах. Со слов жителей «Цветов Башкирии», в квартирах очень хорошо слышно, как соседи устраивают застолья, ругаются, смеются, поют «на ломаном английском» и растят детей. Если на это еще можно закрыть глаза и уши, то с высокими счетами за «коммуналку» сделать это сложнее.

Фото: mkset.ru

Так, тариф за воду здесь почти в два раза выше, чем в городе, аналогичная ситуация с отоплением и водоотведением. Казалось бы, раз вода такая дорогая, то и ее качество должно быть не хуже, чем из родника, но нет — часто случается, что горячая вода течет с характерным ржавым оттенком, особенно после аварийных и плановых отключений.

На территории ЖК расположены будки с водойНа территории ЖК расположены будки с водой
На территории ЖК расположены будки с водой
Фото: mkset.ru

Рядом расположены и закрытые очистные сооружения, из которых, со слов местных жителей, все равно доносится вонь.

Фото: mkset.ru

Инфраструктура или ее отсутствие

В «Цветах Башкирии» живет очень много молодых семей с детьми разных возрастов — от грудничков до школьников. Однако в самом жилом комплексе пока нет ни детского сада, ни школы. Согласно плану на сайте ЖК, в будущем здесь появятся и школа и детсад, но примерных дат, когда начнется строительство, пока нет. 

Фото: mkset.ru

В официальном сообществе ЖК в соцсетях есть только одна публикация от 2021 года о детском саде на 180 мест, на строительство которого застройщик выделил земельный участок и подготовил проектную документацию и получил положительное заключение госэкспертизы.

Тем не менее уже сейчас на территории «Цветов» есть три аптеки, популярные продуктовые и бытовые магазины, цветочный, а также пункты выдачи онлайн-заказов, доставка еды и кондитерские. Что касается развлечений, то жильцы часто сами придумывают их себе — йогу на свежем воздухе, игры в футбол и «настолки».

Фото: mkset.ru
Фото: mkset.ru
#Элина Сайфранова
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