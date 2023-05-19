«Вы же жаловались»: как ветерану из Башкирии предложили жить в квартире без удобств

Тем временем Людмила снова обратилась в Mkset, чтобы рассказать о том, как продолжается история с очень странной квартирой. Сама женщина проживает в Москве и пыталась добиться справедливости в Туймазах там, но не вышло. В мае ее бабушке исполнилось 95 лет, страна отметила 78-годовщину Победы, но, по словам внучки, бабушку с этими праздниками никто из местных властей не поздравил, пришла лишь открытка от Владимира Путина.