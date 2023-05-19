«Вы же жаловались»: как ветерану из Башкирии предложили жить в квартире без удобств

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В Mkset обратилась внучка 95-летней труженицы тыла из Туймазов Людмила. Женщина и история ее пожилой родственницы с квартирой уже попадала в поле зрения СМИ, а после и правоохранителей. Минувшей осенью 94-летней бабушке предложили въехать в квартиру не то чтобы без полов и коммуникаций, а в квартиру без стен. Mkset рассказывал и показывал ту самую квартиру здесь.
После того, как история стала достоянием общественности, в ту самую квартиру наведывались из прокуратуры, история также попала в поле зрения главы федерального Следкома Александра Бастрыкина. Он поручил провести проверку и доложить о ней. Проводилась ли она — неизвестно, с этим вопросом мы обратились в пресс-службу Следкома по Башкирии.
Тем временем Людмила снова обратилась в Mkset, чтобы рассказать о том, как продолжается история с очень странной квартирой. Сама женщина проживает в Москве и пыталась добиться справедливости в Туймазах там, но не вышло. В мае ее бабушке исполнилось 95 лет, страна отметила 78-годовщину Победы, но, по словам внучки, бабушку с этими праздниками никто из местных властей не поздравил, пришла лишь открытка от Владимира Путина.
Однако вместо поздравлений 95-летняя бабушка получила предложение, точнее повторное предложение, въехать в квартиру, где нет газа, линолеума и прочих мелочей. Кроме того, дом оказался без документов — его не сдали.
— Май месяц, в доме на Олега Кошевого сделали несколько квартир, потому что «вы же жаловались», в конце апреля предложили приехать посмотреть и заезжать, но сразу сказали, что в доме нет газа, линолеума, и нет документов. У нас уже есть одна квартира — нет документов, другая квартира — есть документы, но квартира ужасная. Была надежда, что на День Победы как-то торжественно приедут и вручат [ключи]. Потом на 95 лет 15 мая. Но надежды не оправдались, мало того, местная администрация ее не поздравила ни с одним из праздников, — рассказывает Людмила.
По словам Людмилы, дом, в котором предлагают квартиру ее бабушке, еще не сдан, и пока нельзя с уверенностью сказать, что дом вообще сдадут — в теории произойти может что угодно. Женщина опасается, что сдача дома может затянуться, а то и вовсе не случиться.
Mkset обратился с редакционным запросом в администрацию города Туймазы с просьбой прояснить сложившуюся ситуацию. Ответ властей опубликуем после его получения.
Туймазы не в первый раз попадают в поле зрения СМИ с историями, связанными с социальным жильем. Так, в середине ноября прошлого года многодетный отец Марат Закиров из Туймазов добился качественного жилья, вместо того неподходящего, которое местные власти хотели выдать семье, где воспитывается ребенок-инвалид.
Марат Закиров дошел до личного приема главы федерального следкома РФ Александра Бастрыкина, записывала семья и видеообращения Владимиру Путину, добивался своего у генпрокурора РФ Игоря Краснова и даже организовывал голодовку.
В итоге спустя несколько лет судебных разбирательств и скитаний по съемному жилью семье удалось получить квартиру удовлетворительно качества, но недостаточного метража. Семье из пяти человек по договору соцнайма выдали квартиру площадью 33,5 метров. Между тем, согласно ФЗ «О социальной защите инвалидов», Артуру Закирову, как ребёнку с тяжёлым заболеванием, положено 28 метров и ещё 14 метров — его матери, которая стоит вместе с ним на учёте, поскольку сам мальчик о себе позаботиться не может.
Семья обратилась в суд с гражданским иском, чтобы родителю тоже дали вне очереди жилплощадь. В январе этого года суд встал на сторону семьи и постановил, что нам положено не менее 42 квадратных метра. Однако администрация Туймазинского района не согласилась с этим решением и подала апелляционную жалобу в Верховный суд Республики Башкирия. 16 мая Верховный суд республики вынес решение в пользу семьи.