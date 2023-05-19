В Уфе на две недели ограничат движение в микрорайоне Глумилино

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В Уфе в период с 22 мая по 5 июня будет перекрыто движение в микрорайоне Глумилино. В частности, в указанный период проезд будет недоступен на участках в районе расположения жилых домов № 14а по улице Рудольфа Нуреева, № 20 по бульвару Давлеткильдеева, № 15 на Энтузиастов до перекрестка улиц Рудольфа Нуреева и Архитектора Рехмукова. Об это сообщает администрация Уфы.
Сообщается, что здесь в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в связи с подготовкой к празднованию 450-летию города будут строить дороги на улицах Рехмукова и Мусы Гареева. Протяженность улицы Архитектора Рехмукова — 456,9 метра, Мусы Гареева — 492,7 метра. Обе запроектированы с двумя полосами движения и тротуарами шириной по три метра с каждой стороны.
На дорогах планируется установка дорожных знаков, светофоров, а также переустройство автобусной остановки по улице Комсомольской на примыкании с улицей Архитектора Рехмукова. Переустроены будут также пролегающие здесь сети водоснабжения, газоснабжения, строительство ливневой канализации, силовых кабелей, сетей связи, модернизация наружного освещения. Завершение работ намечено на 2024 году. Объем финансирования составит 232 млн рублей.