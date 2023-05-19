В Уфе на две недели ограничат движение в микрорайоне Глумилино

В Уфе в период с 22 мая по 5 июня будет перекрыто движение в микрорайоне Глумилино. В частности, в указанный период проезд будет недоступен на участках в районе расположения жилых домов № 14а по улице Рудольфа Нуреева, № 20 по бульвару Давлеткильдеева, № 15 на Энтузиастов до перекрестка улиц Рудольфа Нуреева и Архитектора Рехмукова. Об это сообщает администрация Уфы.