В Уфе близ проспекта Октября ночью гуляли два лося, которых пришлось провожать в лес

Однако это была не последняя встреча, через несколько часов, уже под утро, таксист вновь встретил парочку лесных гостей и решил намекнуть им, что трамвайчики уже давно спят, а лесным гостям пока домой. После этого лоси смиренно пошли в сторону леса и исчезли там.