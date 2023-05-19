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В Уфе близ проспекта Октября ночью гуляли два лося, которых пришлось провожать в лес

19 мая 2023, 05:02
Фото: 1MI

Ночью двое лосей гуляли по центру Уфы часами, пока таксист не проводил их до леса

Странная встреча произошла на перекрестке Нуреева и Давлеткильдеева в Уфе 19 мая.

В ночь на 19 мая в Уфе у известного уфимского таксиста Эдуарда Асадуллина произошло несколько встреч с молодыми лосями, однако не в лесу а в центре Уфы, на улицах Рудольфа Нуреева и бульваре Давлеткильдеева, что находятся в оживленном центре с активным движением автомобилей.

Видео: соцсети
— Везу пассажирку в 3 ночи по Р. Нуреева. Сворачиваю на Давлеткильдеева и… Лоси бегают по дороге! Лишь бы не сбил никто их, — сказал на видео таксист, встретив их в первый раз за ночь.

Однако это была не последняя встреча, через несколько часов, уже под утро, таксист вновь встретил парочку лесных гостей и решил намекнуть им, что трамвайчики уже давно спят, а лесным гостям пока домой. После этого лоси смиренно пошли в сторону леса и исчезли там.

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#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы#Башкирия#Видео
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