В Уфе близ проспекта Октября ночью гуляли два лося, которых пришлось провожать в лес

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
В ночь на 19 мая в Уфе у известного уфимского таксиста Эдуарда Асадуллина произошло несколько встреч с молодыми лосями, однако не в лесу а в центре Уфы, на улицах Рудольфа Нуреева и бульваре Давлеткильдеева, что находятся в оживленном центре с активным движением автомобилей.
— Везу пассажирку в 3 ночи по Р. Нуреева. Сворачиваю на Давлеткильдеева и… Лоси бегают по дороге! Лишь бы не сбил никто их, — сказал на видео таксист, встретив их в первый раз за ночь.
Однако это была не последняя встреча, через несколько часов, уже под утро, таксист вновь встретил парочку лесных гостей и решил намекнуть им, что трамвайчики уже давно спят, а лесным гостям пока домой. После этого лоси смиренно пошли в сторону леса и исчезли там.