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В день «Последнего звонка» погода приятно удивит всю Башкирию

19 мая 2023, 03:55
Фото: 1MI

В Башкирии «Последний звонок» 22 мая обещает теплую, сухую и безветренную погоду

Выпускникам в нынешнем году повезло с погодой в важный день.

В Башкирии в понедельник 22 мая прогнозируется отличная погода, солнечная и теплая, с максимальной дневной температурой около 25 градусов и вечерней температурой около 14 градусов. На работу выпускников в этот день не прогнозируют ни осадков, ни порывов ветра, так что прически и наряды можно выбирать смело.

Максимальная скорость ветра в этот день не должна превысить 4 метров в секунду, и это самое высокое значение за сутки прогнозируется днем, утром и вечером скорость ветра будет и того ниже.

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#Ирина Деревянчук#Погода#Новости Башкирии
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