В день «Последнего звонка» погода приятно удивит всю Башкирию

В Башкирии в понедельник 22 мая прогнозируется отличная погода, солнечная и теплая, с максимальной дневной температурой около 25 градусов и вечерней температурой около 14 градусов. На работу выпускников в этот день не прогнозируют ни осадков, ни порывов ветра, так что прически и наряды можно выбирать смело.