В день «Последнего звонка» погода приятно удивит всю Башкирию

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Updated Сегодня, 03:58
В Башкирии в понедельник 22 мая прогнозируется отличная погода, солнечная и теплая, с максимальной дневной температурой около 25 градусов и вечерней температурой около 14 градусов. На работу выпускников в этот день не прогнозируют ни осадков, ни порывов ветра, так что прически и наряды можно выбирать смело.
Максимальная скорость ветра в этот день не должна превысить 4 метров в секунду, и это самое высокое значение за сутки прогнозируется днем, утром и вечером скорость ветра будет и того ниже.