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В Башкирии осудят водителя гидроцикла, насмерть сбившего на Нугуше пассажира тюбинга

19 мая 2023, 05:32
Фото: пресс-служба следкома
В происшествии тяжкий вред здоровью получил и 30-летний пассажир «водного дивана», сообщили в пресс-службе следкома по Башкирии 19 мая.

В разгар летних июльских выходных в прошлом году всю республику потрясло известие о происшествии на воде. В акватории Нугушского водохранилища произошло столкновение гидроцикла с тюбингом, в результате которого погиб 22-летний пассажир тюбинга. Пострадал в происшествии также один из пассажиров «водного дивана», который и вез гидроцикл.

Следователи завершили расследование уголовного дела на водителя гидроцикла из города Кумертау по двум статьям УК, а именно причинение смерти по неосторожности и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Мелеузовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины.

Обвиняемый житель города Кумертау частично признал свою вину в ходе следствия, однако окончательное решение предстоит принять суду, который в скором времени рассмотрит дело по существу.

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#Ирина Деревянчук#Происшествия#Новости Башкирии#ДТП#Суд
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