В Башкирии осудят водителя гидроцикла, насмерть сбившего на Нугуше пассажира тюбинга

В разгар летних июльских выходных в прошлом году всю республику потрясло известие о происшествии на воде. В акватории Нугушского водохранилища произошло столкновение гидроцикла с тюбингом, в результате которого погиб 22-летний пассажир тюбинга. Пострадал в происшествии также один из пассажиров «водного дивана», который и вез гидроцикл.