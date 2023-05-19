В Башкирии осудят водителя гидроцикла, насмерть сбившего на Нугуше пассажира тюбинга

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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В разгар летних июльских выходных в прошлом году всю республику потрясло известие о происшествии на воде. В акватории Нугушского водохранилища произошло столкновение гидроцикла с тюбингом, в результате которого погиб 22-летний пассажир тюбинга. Пострадал в происшествии также один из пассажиров «водного дивана», который и вез гидроцикл.
Следователи завершили расследование уголовного дела на водителя гидроцикла из города Кумертау по двум статьям УК, а именно причинение смерти по неосторожности и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Мелеузовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины.
Обвиняемый житель города Кумертау частично признал свою вину в ходе следствия, однако окончательное решение предстоит принять суду, который в скором времени рассмотрит дело по существу.