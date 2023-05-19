Уфимский застройщик «Жилстройинвест» прокомментировал информацию об обысках

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В Уфе силовики проводят проверку деятельности крупного застройщика ГК «ЖилСтройИнвест». За комментарием по данной ситуации Mkset обратился к руководительнице компании Гульнаре Махмутовой.
По её словам, появившаяся ранее в СМИ информация о том, что в компании проходят обыски со взломом дверей, не соответствует действительности. Данные мероприятия касаются действий всего двух экс-сотрудников компании, покинувших её годом ранее.
— Не было никаких обысков, никакие двери не были взломаны. Службы занимаются двумя бывшими сотрудниками на предмет правомерности их действий. Далее они уже разберутся, были ли их действия правомерными или нет. Что касается организации, она действует исключительно строго в рамках действующего законодательства. У нас в прошлом году было несколько выездных проверок, все проверяли досконально. Никаких правонарушений по части налогового кодекса и налогового законодательства выявлено не было, — прокомментировала Гульнара Махмутова.
Также Махмутова подчеркивает, что ГК «ЖилСтройИнвест» ведет свою деятельность с учетом всех требований налогового кодекса РФ, опровергая тем самым информацию о том, что застройщика якобы подозревают в неуплате налогов.
— [В компании] была ни одна выездная проверка, в ходе которых, как вы понимаете, проверяются все документы. Все в рамках законодательства. Нет ни одной копейки неуплаченных налогов, ни копейки, — резюмирует руководительница.