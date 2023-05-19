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Тимур Хакимов об укреплении бизнес-связей на сессии «Бизнес-диалог Россия Иран»

19 мая 2023, 07:02
Фото: ТПП РБ
Президент ТПП РБ принял участие в пленарной сессии торгово-промышленных палат стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) «Слаженное взаимодействие и осмысление будущего» на XIV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Модератором выступил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Николаевич Катырин. В сессии принял участие министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Исламский мир фактически занимает одно из важнейших мест в торгово-экономических связях России. За последнее 10-летие удалось значительно увеличить объем торговли со странами мусульманского мира, о чем свидетельствуют объективные экономические факты.

— Обсудили укрепление горизонтальных связей между бизнесом в России и бизнес-представителями исламского мира. Это важная задача на данном этапе и международная система торгово-промышленных палат должна сыграть ключевую роль в этом, — отметил Тимур Хакимов.

Фото: ТПП РБ

В качестве спикера Тимур Хакимов выступил на сессии «Бизнес-диалог Россия Иран», где рассказал о сотрудничестве по линии межправкомиссий, деловых советов ТПП.

— Констатируем реальный экономический эффект после их проведения. Уверен, что Иран — это большие возможности, уникальный рынок. Сам смог убедиться в развитой промышленности, современном оборудовании, которыми обладает эта страна. Продукция конкурентная по цене и отличного качества. Страна имеет большую историю работы под санкциями. Их опыт нам полезен, — отметил президент ТПП РБ.

Тимур Хакимов рассказал о бизнес-миссии делегации Башкортостана в Иран в марте, участии предприятий республики в выставках в этой исламской стране, обсудил с экспертами проблемные моменты ведения бизнеса, логистические цепочки и возможность бартерного обмена.

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Башкортостан
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