Тимур Хакимов об укреплении бизнес-связей на сессии «Бизнес-диалог Россия Иран»

— Констатируем реальный экономический эффект после их проведения. Уверен, что Иран — это большие возможности, уникальный рынок. Сам смог убедиться в развитой промышленности, современном оборудовании, которыми обладает эта страна. Продукция конкурентная по цене и отличного качества. Страна имеет большую историю работы под санкциями. Их опыт нам полезен, — отметил президент ТПП РБ.