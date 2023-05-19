Тимур Хакимов об укреплении бизнес-связей на сессии «Бизнес-диалог Россия Иран»

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Модератором выступил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Николаевич Катырин. В сессии принял участие министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Исламский мир фактически занимает одно из важнейших мест в торгово-экономических связях России. За последнее 10-летие удалось значительно увеличить объем торговли со странами мусульманского мира, о чем свидетельствуют объективные экономические факты.
— Обсудили укрепление горизонтальных связей между бизнесом в России и бизнес-представителями исламского мира. Это важная задача на данном этапе и международная система торгово-промышленных палат должна сыграть ключевую роль в этом, — отметил Тимур Хакимов.
В качестве спикера Тимур Хакимов выступил на сессии «Бизнес-диалог Россия Иран», где рассказал о сотрудничестве по линии межправкомиссий, деловых советов ТПП.
— Констатируем реальный экономический эффект после их проведения. Уверен, что Иран — это большие возможности, уникальный рынок. Сам смог убедиться в развитой промышленности, современном оборудовании, которыми обладает эта страна. Продукция конкурентная по цене и отличного качества. Страна имеет большую историю работы под санкциями. Их опыт нам полезен, — отметил президент ТПП РБ.
Тимур Хакимов рассказал о бизнес-миссии делегации Башкортостана в Иран в марте, участии предприятий республики в выставках в этой исламской стране, обсудил с экспертами проблемные моменты ведения бизнеса, логистические цепочки и возможность бартерного обмена.