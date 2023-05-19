Смерть от телевизора, приговор главе администрации, неожиданные находки в озере в Уфе

Поступивший на рассмотрение в Госдума законопроект депутатов Курултая о запрете чайлдфри был отклонен. Документ был повторно отправлен на доработку. Законопроект, в частности, не получил одобрения со стороны профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Где решение о его отклонении объяснили тем, что в такой редакции законопроект не может быть принят. Примечательно, что против предложенного депутатами Курултая законопроекта выступил, в том числе патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, отметивший, что принятие законопроекта в предложенной редакции приведет к тому, что под запретом окажется информация о монашеском образе жизни, исключающем деторождение.