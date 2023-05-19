Смерть от телевизора, приговор главе администрации, неожиданные находки в озере в Уфе

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Published Сегодня, 16:30
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Updated Сегодня, 17:03
В Уфе силовики проводят проверку деятельности крупного застройщика ГК «ЖилСтройИнвест». За комментарием по данной ситуации Mkset обратился к руководительнице компании Гульнаре Махмутовой. По её словам, появившаяся ранее в СМИ информация о том, что в компании проходят обыски со взломом дверей, не соответствует действительности. Данные мероприятия касаются действий всего двух экс-сотрудников компании, покинувших её годом ранее.
Поступивший на рассмотрение в Госдума законопроект депутатов Курултая о запрете чайлдфри был отклонен. Документ был повторно отправлен на доработку. Законопроект, в частности, не получил одобрения со стороны профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Где решение о его отклонении объяснили тем, что в такой редакции законопроект не может быть принят. Примечательно, что против предложенного депутатами Курултая законопроекта выступил, в том числе патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, отметивший, что принятие законопроекта в предложенной редакции приведет к тому, что под запретом окажется информация о монашеском образе жизни, исключающем деторождение.
В Уфе в период с 22 мая по 5 июня будет перекрыто движение в микрорайоне Глумилино. В частности, в указанный период проезд будет недоступен на участках в районе расположения жилых домов № 14а по улице Рудольфа Нуреева, № 20 по бульвару Давлеткильдеева, № 15 на Энтузиастов до перекрестка улиц Рудольфа Нуреева и Архитектора Рехмукова. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в связи с подготовкой к празднованию 450-летию города будут строить дороги на улицах Рехмукова и Мусы Гареева.
Ефрейтору из Башкирии изменили приговор по уголовному делу за уклонение от службы. Изначально Уфимский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к пяти годам заключения. Как сообщает издание РБК-Уфа, сейчас дело переквалифицировано с части 5 статьи 337 на часть 1 той же статьи и часть 2 статьи 337.1, так как под действие статьи об уклонении от службы в период мобилизации попадало всего семь дней.
На мечети «Ар-Рахим» в Уфе начали заменять упавший с одного из минаретов купол. Сейчас на стройплощадке готовят место для установки и работы башенного крана, сообщил муфтий ДУМ Айнур Биргалин.
Пилот рейса в Уфу сделал заявление на старте вылета и вернул самолет в аэропорт. В ночь с 18 на 19 мая в аэропорту Пулково самолет, который должен был вылететь в Уфу, не вылетел в столицу Башкирии и вернулся на стоянку. Находясь на предварительном старте взлетно-посадочной полосы, пилот доложил о необходимости возврата на стоянку из-за технической неисправности.
Стали известны новые подробности трагической смерти двухгодовалого малыша в Уфе — на ребенка в квартире няни рухнул телевизор. Как рассказывает отец ребенка, няню супруги нашли в социальных сетях, за ее услуги они платили 10 000 рублей, все их устраивало. Сейчас у мужчины претензий к няне нет, в то время как его супруга требует наказать виновницу по всей строгости закона.
Власти Уфы прокомментировали вероятное появление между садом Аксакова заводом «Уфимкабель» жилых домов. Информация об этом со ссылкой на информированный источник в мэрии поступала в городские СМИ, причем сообщала эта информация даже этажность будущих домов, которые скорее всего разведут в саду. На данный момент собственнику участка осталось доработать концепцию проекта учитывая соседство с ОКН, сообщили Mkset.
Водолазы раскрыли, что нашли на дне водоемов возле пляжей в Уфе. Занимаются очисткой акватории пляжей спасатели УГЗ. Помимо коряг и топляка на дне находят большие ракушки-мидии с острыми краями, со дна в Уфе был поднят настоящий реликт — бивни мамонтов и бизонов, череп шерстистого носорога, все они жили на земле 8–10 тысяч лет назад. Также на одном из пляжей Уфы обнаружили якорь, которому более ста лет.
Глава Башкирии Радий Хабиров открыл в Башкирии фабрику Zasport, которая одевает олимпийскую сборную России. И если вопрос с выступлениями олимпийцев из России еще несколько подвешен, то с фабрикой все решено давно, да так что в одном из крупнейших ТЦ Уфы открыт фирменный магазин. Что к чему, кому принадлежит компания и что о ней удалось узнать и «пощупать» рассказали здесь.
В Уфе против уфимки в хиджабе, которая набросилась на женщину с ребенком возбудили уголовное дело за хулиганство против троллинга. Странный поступок женщины стал поводом для возбуждения уголовного дела, началось все с видео на котором дама в хиджабе нападает на горожанку, идущую по улице с детьми. Местные поговаривают, что происходит это далеко не в первый раз, однако вопиющий случай привел странные действия к логическому финалу — уголовному делу.
В Уфе двухлетний мальчик погиб из-за упавшего на него телевизора. От полученных травм мальчик скончался на месте. По предварительным данным, в момент трагедии в квартире-нелегальном детсаду находились 28-летняя женщина с родной дочерью и еще трое чужих детей. За детьми присматривала няня, которая якобы не говорит по-русски. Погибший малыш же был единственным сыном у своих родителей.
Уфимцы требуют от властей объяснений по расширению стройки Восточного выезда. Горожанин потребовал объяснений касательно неких бетонных изделий, которые якобы появляются у стройплощадки и без того масштабнейшей стройки в ПФО.
В Уфе суд признал виновным экс-заместителя главы администрации Октябрьского района Расуля Кагирова по двум статьям УК РФ. Бывший чиновник был приговорен к принудительным работам на срок 3 лет и 6 месяцев с удержанием 10% в доход государства. Было установлено, что Расуль Кагиров в ноябре 2020 года и в сентябре 2021 года незаконно выдал двум предпринимателям разрешение на размещение нестационарных киосков. Однако на этом преступления бывшего чиновника не заканчиваются: от одного из коммерсантов он получил 150 тысяч рублей, а также две кофемашины на сумму почти 48 тысяч рублей.