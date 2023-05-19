Шестидневного ребенка обнаружили на дне водоема в Уфе

17 мая в Уфе едва не произошла страшная трагедия. Бабушка гуляла вокруг озера Долгое с новорожденной внучкой шести дней от роду, но в какой-то момент коляска ускользнула в воду. Бабушка бросилась в воду, но из-за сильного стресса она не смогла найти младенца. К счастью мимо на велосипеде проезжал спаситель ребенка Наиль Якупов.