Шестидневного ребенка обнаружили на дне водоема в Уфе

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
17 мая в Уфе едва не произошла страшная трагедия. Бабушка гуляла вокруг озера Долгое с новорожденной внучкой шести дней от роду, но в какой-то момент коляска ускользнула в воду. Бабушка бросилась в воду, но из-за сильного стресса она не смогла найти младенца. К счастью мимо на велосипеде проезжал спаситель ребенка Наиль Якупов.
Супруга героя Людмила Якупова рассказала ИА «Башинформ», что герой несколько раз нырял безрезультатно, и только после нескольких попыток увидел перевернутую коляску, под ней и лежал сверток с новорожденной малышкой.
Мужчина подробности истории даже семье рассказал не сразу. Просто бросил короткое «Спас ребенка на озере» и пошел в баню греться. Только на следующий день утром признался, что всю ночь не спал, переживал за жизнь и судьбу малыша.
«Башинформ» сообщает, что семья малышки благополучная, в не растет мальчик 1,5 лет. В момент ЧП внук отвлек бабушку и скатилась в воду.
Наиль Якупов до пенсии работал в полиции, прошел Чечню. Сейчас находится на пенсии, но продолжает работать в охране. В минздраве республики сообщили, что сейчас она находится под наблюдением врачей детской больницы №17.