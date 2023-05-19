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Шестидневного ребенка обнаружили на дне водоема в Уфе

19 мая 2023, 11:25
Фото: 1MI

Ветеран Чечни Наиль Якупов вытащил из воды озера Долгое в Уфе 6-дневного ребенка

Ребенок находится под наблюдением врачей в больнице № 17, сообщили в Минздраве Башкирии 19 мая.
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Дети

17 мая в Уфе едва не произошла страшная трагедия. Бабушка гуляла вокруг озера Долгое с новорожденной внучкой шести дней от роду, но в какой-то момент коляска ускользнула в воду. Бабушка бросилась в воду, но из-за сильного стресса она не смогла найти младенца. К счастью мимо на велосипеде проезжал спаситель ребенка Наиль Якупов.

Супруга героя Людмила Якупова рассказала ИА «Башинформ», что герой несколько раз нырял безрезультатно, и только после нескольких попыток увидел перевернутую коляску, под ней и лежал сверток с новорожденной малышкой.

Мужчина подробности истории даже семье рассказал не сразу. Просто бросил короткое «Спас ребенка на озере» и пошел в баню греться. Только на следующий день утром признался, что всю ночь не спал, переживал за жизнь и судьбу малыша.

«Башинформ» сообщает, что семья малышки благополучная, в не растет мальчик 1,5 лет. В момент ЧП внук отвлек бабушку и скатилась в воду.

Наиль Якупов до пенсии работал в полиции, прошел Чечню. Сейчас находится на пенсии, но продолжает работать в охране. В минздраве республики сообщили, что сейчас она находится под наблюдением врачей детской больницы №17.

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#Ирина Деревянчук#Дети#Происшествия#Новости Уфы
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