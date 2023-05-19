Россияне все чаще жалуются на нарушение их прав при возврате банкам задолженности

В ФССП отмечают, что такой рост обращений связан с изменениями в законодательстве и повышением уровня информированности граждан. Возможно, эти факторы позволили россиянам лучше понять свои права и не оставаться без действий, когда их права нарушаются. Эксперты считают, что рост задолженности является основной причиной беспокойства финансовых организаций, именно поэтому они стали более активными в своих действиях, что в конечном итоге привело к увеличению числа жалоб россиян.