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Updated Сегодня, 07:37

Россияне все чаще жалуются на нарушение их прав при возврате банкам задолженности

19 мая 2023, 07:36
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила, что россияне все чаще обращаются с жалобами на нарушение их прав при возврате банкам просроченной задолженности.

По данным ФССП, за прошлый год количество претензий к кредитным организациям выросло втрое и достигло почти 10 тысяч. В то же время жалобы на микрофинансовые организации (МФО) также немного увеличились, пишут Известия.

В ФССП отмечают, что такой рост обращений связан с изменениями в законодательстве и повышением уровня информированности граждан. Возможно, эти факторы позволили россиянам лучше понять свои права и не оставаться без действий, когда их права нарушаются. Эксперты считают, что рост задолженности является основной причиной беспокойства финансовых организаций, именно поэтому они стали более активными в своих действиях, что в конечном итоге привело к увеличению числа жалоб россиян.

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