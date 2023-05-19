Премьера сериала «Арт и Факт» состоится в ближайшее воскресенье

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Цель создателей проекта «Арт и Факт» — раскрыть тайны создания картин «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный», «Призраки». Каждая из этих картин скрывает свою неповторимую историю, в которой сплетены судьбы героев и художника. Зритель узнает о дальнейшей судьбе мальчика Васятки из «Тройки» Перова в реальной жизни, а также ответы на вопросы: действительно ли Шишкин никогда не рисовал медведей? видел ли Борисов-Мусатов призраков? какую роковую роль в судьбе Михаила Врубеля сыграл «Демон поверженный»? Об этом пишет newizv.ru.
Режиссером сериала выступил Олег Гусев. В настоящее время он считается главным мастером короткого видео. Его творчеству принадлежат более сотни музыкальных клипов для звезд российской эстрады. Он участвовал в таких телевизионных проектах, как «Старые песни о главном. Постскриптум», «1-й скорый», «Первый дома», а также «Красота требует». Сейчас он попробовал силы в жанре исторической новеллы.
Этот проект является новым взглядом на истории, о которых люди где-то что-то читали. Это и не документальный фильм, а больше художественный вымысел, созданный на основе фактов, сказал Олег Гусев.
«Русские художники конца XIX — начала ХХ века являлись двигателем культуры страны. Истории, связанные с написанием этих работ, достаточно занимательные, интересные и порой трагические», — подчеркнул он.
Главные роли в сериале сыграли: Артур Ваха (И. Шишкин), Владимир Кошевой (М. Врубель), Дмитрий Могучев (В. Перов) и Владислав Комаров (В. Борисов-Мусатов). Его съемки проходили в интерьерах Юсуповского дворца, особняка Кельха, Дома архитекторов, мастерской Куинджи в Петербурге. Кроме того, для каждой новеллы была создана копия картины в натуральную величину.
Говоря о жанрах, в которых сняты все четыре новеллы, художник-постановщик Елена Жукова рассказала, что зрителю предстоит переходить из одного состояния в другое. От смешного про Шишкина с медвежатами до реализма у Перова, заканчивая мистикой у Борисова-Мусатова.
«Арт и Факт» — достойный продолжатель традиций фильмов киностудии «Ленфильм» о знаменитых живописцах, музыкантах, писателях. Он заслуженно может встать в коллекцию студии в один ряд с «Мусоргским», «Последней дорогой» и «Поклонницей». Кроме того, с киноальманахом можно будет ознакомиться на онлайн-платформах. Над созданием проекта на базе киностудии «Ленфильм» работала компания «Континентал Нью Медиа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.