Премьера сериала «Арт и Факт» состоится в ближайшее воскресенье

Цель создателей проекта «Арт и Факт» — раскрыть тайны создания картин «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный», «Призраки». Каждая из этих картин скрывает свою неповторимую историю, в которой сплетены судьбы героев и художника. Зритель узнает о дальнейшей судьбе мальчика Васятки из «Тройки» Перова в реальной жизни, а также ответы на вопросы: действительно ли Шишкин никогда не рисовал медведей? видел ли Борисов-Мусатов призраков? какую роковую роль в судьбе Михаила Врубеля сыграл «Демон поверженный»? Об этом пишет newizv.ru.