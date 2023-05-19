mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:18

Published Сегодня, 18:18

Modified Сегодня, 18:18

Updated Сегодня, 18:18

Изображение материала

Премьера сериала «Арт и Факт» состоится в ближайшее воскресенье

19 мая 2023, 18:18
21 мая на Первом канале будет представлен сериал об известных работах русских живописцев XIX века «Арт и Факт». Проект, состоящий из 4 серий, посвящен таким великим художникам, как Иван Шишкин, Василий Перов, Михаил Врубель, Виктор Борисов-Мусатов.

Цель создателей проекта «Арт и Факт» — раскрыть тайны создания картин «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный», «Призраки». Каждая из этих картин скрывает свою неповторимую историю, в которой сплетены судьбы героев и художника. Зритель узнает о дальнейшей судьбе мальчика Васятки из «Тройки» Перова в реальной жизни, а также ответы на вопросы: действительно ли Шишкин никогда не рисовал медведей? видел ли Борисов-Мусатов призраков? какую роковую роль в судьбе Михаила Врубеля сыграл «Демон поверженный»? Об этом пишет newizv.ru.

Режиссером сериала выступил Олег Гусев. В настоящее время он считается главным мастером короткого видео. Его творчеству принадлежат более сотни музыкальных клипов для звезд российской эстрады. Он участвовал в таких телевизионных проектах, как «Старые песни о главном. Постскриптум», «1-й скорый», «Первый дома», а также «Красота требует». Сейчас он попробовал силы в жанре исторической новеллы.

Этот проект является новым взглядом на истории, о которых люди где-то что-то читали. Это и не документальный фильм, а больше художественный вымысел, созданный на основе фактов, сказал Олег Гусев.

«Русские художники конца XIX — начала ХХ века являлись двигателем культуры страны. Истории, связанные с написанием этих работ, достаточно занимательные, интересные и порой трагические», — подчеркнул он.

Главные роли в сериале сыграли: Артур Ваха (И. Шишкин), Владимир Кошевой (М. Врубель), Дмитрий Могучев (В. Перов) и Владислав Комаров (В. Борисов-Мусатов). Его съемки проходили в интерьерах Юсуповского дворца, особняка Кельха, Дома архитекторов, мастерской Куинджи в Петербурге. Кроме того, для каждой новеллы была создана копия картины в натуральную величину.

Говоря о жанрах, в которых сняты все четыре новеллы, художник-постановщик Елена Жукова рассказала, что зрителю предстоит переходить из одного состояния в другое. От смешного про Шишкина с медвежатами до реализма у Перова, заканчивая мистикой у Борисова-Мусатова.

«Арт и Факт» — достойный продолжатель традиций фильмов киностудии «Ленфильм» о знаменитых живописцах, музыкантах, писателях. Он заслуженно может встать в коллекцию студии в один ряд с «Мусоргским», «Последней дорогой» и «Поклонницей». Кроме того, с киноальманахом можно будет ознакомиться на онлайн-платформах. Над созданием проекта на базе киностудии «Ленфильм» работала компания «Континентал Нью Медиа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

#Видео
Подпишитесь
Высокая квартплата и вонища: рассказываем, как живется в ЖК «Цветы Башкирии» в Уфе
Сегодня, 14:13
Уфимский застройщик «Жилстройинвест» прокомментировал информацию об обысках
Сегодня, 10:48
Холодина, дожди и тепло: стоит ли жителям Башкирии ехать на озера в Соль-Илецк в июне
Сегодня, 09:01
Шестидневного ребенка обнаружили на дне водоема в Уфе
Сегодня, 11:25
«Вы же жаловались»: как ветерану из Башкирии предложили жить в квартире без удобств
Сегодня, 10:55
Где найти клиентов и масштабировать свой бизнес?
Вчера, 07:17