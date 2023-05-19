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Появилось видео сгоревшей за считанные минуты Газели, попавшей в ДТП в Башкирии

19 мая 2023, 07:57
Фото: ГИБДД по Башкирии

Появилось видео пылающей Газели, загоревшейся после ДТП между Чишмами и Киргиз-Мияки

В происшествии погибли два человека, передает МЧС по региону, а пользователи соцсетей публикуют видео с места 19 мая.

В соцсетях появилось видео на котором происходит горение автомобиля-фургона Газель, который за несколько минут до возгорания попал во встречное ДТП. Произошло оно, а 73-м километре дороги «Чишмы — Киргиз-Мияки». Над горящим автомобилем поднялся огромный столб густого черного дыма.

 

Видео: ГИБДД по Башкирии

На место прибыли сотрудники МЧС по Башкирии и ликвидировали открытое горение. Также пришлось сотрудникам производить и деблокирование. Выжил в ваврии лишь пассажир «Газели», по некоторым данным он получил перелом. На месте сейчас работают правоохранители, известно, что на место происшествия выехал глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

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#Ирина Деревянчук#ДТП#Происшествия#Пожар#Новости Башкирии#Видео
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