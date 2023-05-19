Появилось видео сгоревшей за считанные минуты Газели, попавшей в ДТП в Башкирии

На место прибыли сотрудники МЧС по Башкирии и ликвидировали открытое горение. Также пришлось сотрудникам производить и деблокирование. Выжил в ваврии лишь пассажир «Газели», по некоторым данным он получил перелом. На месте сейчас работают правоохранители, известно, что на место происшествия выехал глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.