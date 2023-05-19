ОМК собрала и тиражирует лучшие российские практики для эковолонтеров

- Зеленая повестка — не только мировой тренд, но и насущная реальность для российского бизнес-сообщества. Мы развиваем в ОМК экологическое волонтерское движение с 2022 года. В компании более 9 тысяч волонтеров, каждый третий из них — эковолонтер. Некоторые добровольческие проекты, которые наши сотрудники реализовывали в прошлые годы, постепенно вырастают в социальный бизнес. И тут уже другие масштабы задач, которые коллеги решают в городах: от разовых акций, например, по озеленению и уборке территорий переходят к системным проектам по переработке отходов, к созданию из них новых материалов и вещей. Наш обучающий модуль помогает жителям регионов создавать именно такие, системные, проекты, — отметила руководитель направления корпоративной социальной ответственности ОМК Ольга Миронова.