ОМК собрала и тиражирует лучшие российские практики для эковолонтеров

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Объединенная металлургическая компания (ОМК) создала обучающий модуль для эковолонтеров и социальных предпринимателей, в котором собрали лучшие практики по экологическому волонтерству в России.
Эксперты по социальному бизнесу и добровольчеству в видеоформате поделились опытом, как реализовать проект «с нуля» и привлечь дополнительное финансирование с помощью краудфандинговых платформ и грантовых конкурсов. Из видеороликов можно узнать, какие экологические проекты сегодня актуальны, как привлечь к партнерству администрации городов и региональных операторов.
Опыт ведущих российских экспертов будет полезен для желающих принять участие в конкурсе социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство». Конкурс проходит в 45 городах и населенных пунктах, где работают предприятия и вагоноремонтные депо Объединенной металлургической компании. Заявки принимают до 23 мая на платформе partnerstvo.omk.ru. Второй год особое внимание организаторы конкурса уделяют экологическим проектам. Грантовый фонд на них в этом году увеличили вдвое — до 9 миллионов рублей.
Волонтеры могут рассчитывать на грант до 50 тысяч рублей, НКО и муниципальные организации — на 250 тысяч рублей.
- Зеленая повестка — не только мировой тренд, но и насущная реальность для российского бизнес-сообщества. Мы развиваем в ОМК экологическое волонтерское движение с 2022 года. В компании более 9 тысяч волонтеров, каждый третий из них — эковолонтер. Некоторые добровольческие проекты, которые наши сотрудники реализовывали в прошлые годы, постепенно вырастают в социальный бизнес. И тут уже другие масштабы задач, которые коллеги решают в городах: от разовых акций, например, по озеленению и уборке территорий переходят к системным проектам по переработке отходов, к созданию из них новых материалов и вещей. Наш обучающий модуль помогает жителям регионов создавать именно такие, системные, проекты, — отметила руководитель направления корпоративной социальной ответственности ОМК Ольга Миронова.
Напомним, ОМК уделяет большое внимание вопросам сохранения окружающей среды, осознавая важность этой сферы для жизни людей в регионах, где работают предприятия компании. В 2022 году компания запустила волонтерское экологического движение. Ее участниками станут сотрудники челябинского, чусовского, выксунского, белгородского, благовещенского и альметьевского заводов Объединенной металлургической компании, вагоноремонтной компании «ОМК Стальной путь» и металлоломной компании «ОМК ЭкоМеталл». Этот проект компания реализует в рамках грантового конкурса «ОМК Партнерство», в который с 2022 г. включена новая номинация — «Экологическое волонтерское движение».
Прием заявок на конкурс социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство» продлится до 23 мая. Участие могут принять волонтеры, некоммерческие, государственные и муниципальные организации. Конкурс проходит в 28 регионах и 45 городах России. В 2022 году Объединенная металлургическая компания направит на финансирование социальных инициатив 28,7 млн рублей. На реализацию своего проекта победители-организации могут получить до 250 тысяч рублей, волонтеры — до 50 тысяч рублей.
Положение о конкурсе и ответы на часто задаваемые вопросы размещены на официальном сайте конкурса: https://partnerstvo.omk.ru. Задать вопросы по заполнению заявок: Ирина Медведева +7 968 065-85-95, [email protected]; Анастасия Власова +7 916 132-55-01, [email protected].