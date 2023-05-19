Купили недвижимость? Верните до 910 000 рублей!

Например, в январе 2022 года вы купили двухкомнатную квартиру в ЖК «Михайловка Green Place» и взяли 3 млн руб. в ипотеку по программе «Семейная ипотека» со ставкой 5% годовых на срок 20 лет. И так как дом уже введён в эксплуатацию, вы можете получить НДФЛ по всем фактически выплаченным процентам начиная со дня оформления ипотеки. На сегодняшний день сумма переплаты по процентам составляет 199 566 рублей. Значит сумма вычета с переплаты ипотечных процентов за этот период составит 25 943,58 рублей. (199 566*13%). Чтобы получать НДФЛ с ипотечных процентов в последующем, вам нужно каждый следующий год подавать новый пакет документов (в начале 2024 за 2023), либо если у вас небольшая сумма, то можно подавать документы раз в несколько лет, например в 2025 году сразу за период с 2022 по 2024 гг. Придерживаясь этого алгоритма до тех пор, пока не получите 13% с общей суммы переплаты. В данном примере переплата за весь период ипотеки составит 1 млн 755 тысяч рублей, значит вы сможете вернуть 228 150 рублей. Если же в вашем случае переплата ипотечных процентов за весь срок ипотеки будет больше 3 млн рублей, то максимально вы сможете вернуть 390 тысяч рублей.