Купили недвижимость? Верните до 910 000 рублей!

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
По данным опроса Исследовательского центра Superjob 59% россиян либо не знают о своём праве на получение имущественного налогового вычета, либо не используют это право так как их пугают сложности со сбором документов, нехватка времени и непонимание процедуры подачи налоговой декларации.
Именно поэтому мы обратились к коммерческому директору ГК «Жилой Квартал» Лире Ахметовой, которая помогла нам разобраться и ответить на самые распространённые вопросы.
Что такое налоговый вычет? И на какую сумму можно рассчитывать?
Все официально работающие граждане нашей страны платят подоходный налог 13%, но в некоторых случаях его можно не только платить, но и получать, например, в виде возврата НДФЛ при покупке недвижимости.
Важно отметить, что на сегодняшний день наше государство даёт право на получение двух видов имущественных вычетов: основного до 260 тысяч рублей, который выплачивается с потраченной на приобретение недвижимости суммы, и до 390 тысяч рублей, с выплаченных ипотечных процентов. Поэтому максимальная сумма при покупке жилья в ипотеку составит 650 тысяч рублей.
Но если вы купили недвижимость находясь в официальном браке и у вас нет брачного договора, то вы можете увеличить общую сумму возврата НДФЛ до 910 тысяч рублей! Так как в этом случае ваша недвижимость считается совместно нажитым имуществом, а это значит, что каждый из супругов имеет право получить до 260 тысяч рублей.
Когда наступает право получения НДФЛ?
Право получения налогового вычета как основного, так и по ипотечным процентам появляется с момента подписания акта приёма-передачи недвижимости. Единственное отличие от основного вычета для расчёта НДФЛ с ипотеки в том, что вам каждый раз необходимо будет брать справку в банке с суммой фактически выплаченных процентов за подаваемый период.
Например, в январе 2022 года вы купили двухкомнатную квартиру в ЖК «Михайловка Green Place» и взяли 3 млн руб. в ипотеку по программе «Семейная ипотека» со ставкой 5% годовых на срок 20 лет. И так как дом уже введён в эксплуатацию, вы можете получить НДФЛ по всем фактически выплаченным процентам начиная со дня оформления ипотеки. На сегодняшний день сумма переплаты по процентам составляет 199 566 рублей. Значит сумма вычета с переплаты ипотечных процентов за этот период составит 25 943,58 рублей. (199 566*13%). Чтобы получать НДФЛ с ипотечных процентов в последующем, вам нужно каждый следующий год подавать новый пакет документов (в начале 2024 за 2023), либо если у вас небольшая сумма, то можно подавать документы раз в несколько лет, например в 2025 году сразу за период с 2022 по 2024 гг. Придерживаясь этого алгоритма до тех пор, пока не получите 13% с общей суммы переплаты. В данном примере переплата за весь период ипотеки составит 1 млн 755 тысяч рублей, значит вы сможете вернуть 228 150 рублей. Если же в вашем случае переплата ипотечных процентов за весь срок ипотеки будет больше 3 млн рублей, то максимально вы сможете вернуть 390 тысяч рублей.
По каким кредитам можно вернуть НДФЛ?
НДФЛ по кредитным процентам можно оформить как по ипотечным договорам, так и по договорам целевого займа, направленного на покупку или строительство недвижимости.
Самое главное — указать в договоре цель займа, например, покупка конкретной квартиры или дома. Если же вы забудете прописать эту информацию в договоре, то получить НДФЛ с выплаченных процентов вам не удастся.
Какие есть варианты оформления возврата НДФЛ?
При оформлении и получении возврата НДФЛ, вы можете обратиться в ФНС за единовременной выплатой за предыдущий период. В этом случае получения денег вам придётся ждать до 4 месяцев. Либо получать деньги ежемесячно через своего работодателя. Тогда на получение уведомления о праве на возмещение НДФЛ вам потребуется всего 30 дней.
Могут ли пенсионеры получить возврат НДФЛ и есть ли отличия от стандартной схемы?
У пенсионеров в РФ есть право на получение НДФЛ при покупке недвижимости. При этом не только за тот год, в котором купили квартиру, но и за 3 предыдущих года.
Например, если вы купили жильё в 2023 году и в том же году вышли на пенсию, то налог на доходы вы платить уже не будете, поэтому его за следующие годы не получится. Зато вы можете получить вычет за 2022, 2021 и 2020 годы. И вернуть тот подоходный налог, который заплатили до выхода на пенсию и покупки недвижимости. Это же правило действует и для работающих пенсионеров: даже если они платят НДФЛ, все равно могут вернуть налог за три года до покупки квартиры.
Как вернуть НДФЛ за долю несовершеннолетнего?
Налоговый кодекс предоставляет вам возможность вернуть НДФЛ за долю ребёнка, но эта сумма входит в лимит родителей. А в будущем, когда ребёнок достигнет совершеннолетия и купит собственное жильё, он сможет получить собственный вычет в полном объёме.
Можно ли получить НДФЛ при рефинансировании ипотеки?
При рефинансировании ипотечного или целевого кредита у вас есть возможность получить НДФЛ с выплаченных процентов как по первоначальному, так и по новому займу. Главное, чтобы в новом договоре было прописано, что он выдан для рефинансирования прошлого целевого займа.
В каких случаях имущественный вычет не предоставляется?
Налоговый вычет не предоставляется в двух случаях: при покупке недвижимости у взаимозависимых лиц: супруга, детей, родителей, братьев/сестёр, работодателя или если человек уже исчерпал своё право имущественного вычета.
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