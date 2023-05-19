Из организма 6-летнего мальчика из Уфы достали опасный предмет

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В Уфе 6-летний мальчик подавился во время приема пищи. Медики извлекли из его горла, застрявшую там кость длиной около двух сантиметров. Об этом сообщает ГБУЗ РБ КБСМП г. Уфы.
Сообщается, что вскоре после приема пищи ребенок пожаловался родителям на боль, возникающую при глотании, и слюнотечение. Помимо этого ребенка несколько раз стошнило. Обеспокоенные родители вызвали скорую помощь.
В приемном отделении клинической больницы скорой медпомощи ребенка осмотрели ЛОР-врач и детский хирург. При проведении процедуру гастроскопии медики обнаружили и удалили из глотки мальчика баранью кость длиной два сантиметра.
В медучреждении обратились к родителям с призывом тщательно проверять блюда перед подачей ребенку, осматривать их на наличие костей животных, рубьих костей и косточек в овощах и фруктах.
— Застрявшие косточки могут вызвать перфорацию пищевода, трахеи и даже легкого, — проинформировали в больнице.