Холодина, дожди и тепло: стоит ли жителям Башкирии ехать на озера в Соль-Илецк в июне

Между тем, прогноз сервиса Яндекс.погода выглядит благоприятнее. Полностью солнечных и ясных дней в июне будет 17 — 4, 6, 8, 10-11, 12, 15-17, 21-28 и 30 июня. Самые жаркие дни, когда температура воздуха поднимется до +29 градусов будет всего два: 15 и 16 июля. Самый «холодный» день в месяце с температурой воздуха +22 придется на 10 июня, однако сам день ожидается ясным.