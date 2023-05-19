Холодина, дожди и тепло: стоит ли жителям Башкирии ехать на озера в Соль-Илецк в июне

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
Купальный сезон на соленых озерах в Соль-Илецке еще не успел начаться, но туристов уже успели разочаровать цены за вход на озера. Однако разочаровать отдыхающих может и погода в первый месяц лета. Синоптики прогнозируют грозы и дожди.
Согласно данным портала Gismeteo, таким будет первый день лета. Несмотря на температуру воздуха +22 градуса, погоду омрачат грозы и дожди. Полностью солнечный и ясный день будет 4 июня, тогда и температура воздуха поднимется до +24 градусов.
К слову, всего ясные дней в июне в Соль-Илецке будет всего 10 — это 4, 9-12, 17, 21, 26 и 27 июня. Самый жаркий день будет 12 июня, когда температура воздуха поднимется до +29 градусов. Минимально температура воздуха упадет до +19 градусов.
Дожди в Соль-Илецке будут в следующие дни: 1-3, 8 и 13–15 июня. Самые пасмурные дни также придутся на этот период.
Между тем, прогноз сервиса Яндекс.погода выглядит благоприятнее. Полностью солнечных и ясных дней в июне будет 17 — 4, 6, 8, 10-11, 12, 15-17, 21-28 и 30 июня. Самые жаркие дни, когда температура воздуха поднимется до +29 градусов будет всего два: 15 и 16 июля. Самый «холодный» день в месяце с температурой воздуха +22 придется на 10 июня, однако сам день ожидается ясным.
Дожди пройдут 3, 5 13-14 и 20 июня. Оставшиеся дни прогнозируется облачная погода.