Холдинг «Ромир»: Россияне переключились с кофеен на магазины у дома

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
В число 15 лидеров сегмента, совокупно занимающих более половины всего российского рынка горячего кофе, вошли сети АЗС «Газпромнефть», «Лукойл» и «Роснефть», сети кофеен Cofix и пиццерий «Додо Пицца», а также ряд других продуктовых ретейлеров, пишет eg.ru.
По данным исследования, в топ-3 были включены не только компании, которые традиционно лидируют в сегменте быстрого питания, но и торговая сеть «Пятерочка»: она заняла почетное третье место.
«Для нас очень важно качество производимой продукции, поэтому мы тщательно выбираем надежных партнёров», — поделился Павел Владыченко, федеральный менеджер концепта «Пекарня и кофе» торговой сети «Пятёрочка». По словам Владыченко, ежедневно гости «Пекарни и кофе» по всей стране покупают десятки тысяч кружек горячих напитков и возвращаются за ними снова и снова. Среди основных предпочтений покупателей — капучино, а средняя оценка готового напитка в приложении в этом году достигла 4,93 балла из 5 возможных, подытожил он.
С 2021 года ретейлер сотрудничает с кофеобжарочным заводом Poetti, который поставляет «Пятерочке» специальный бленд из сортов стопроцентной арабики.
«Формат coffee-goes-to-retail привлекает потребителей балансом цены и качества, а также удобством и доступностью использования этого канала», — рассказал Константин Пичугин, коммерческий директор канала «Фудсервис» компании «МилФудс» (управляет брендом Poetti). Повышенный интерес со стороны ценителей кофе подтверждают как рост среднего чека, так и увеличение объема заказов. Дополнительные возможности канал получает благодаря различным промоакциям и комбинированным предложениям: например, когда гостю вместе с горячим кофе предлагают свежую выпечку. Coffee-goes-to-retail — еще один эффективный драйвер всей кофейной категории, который дает стимул продажам в самих точках розничной торговли, именно поэтому для производителей он представляет особый интерес, добавил Пичугин.