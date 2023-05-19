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Холдинг «Ромир»: Россияне переключились с кофеен на магазины у дома

19 мая 2023, 16:24
Фото: piqsels.com
Аналитики холдинга «Ромир» представили результаты исследования рынка, проведенного в сегменте «Горячий кофе» (готовый кофе, приобретаемый в кафе, ресторанах, фуд-траках и кофейнях, включая кофе навынос), за 2022 год.

В число 15 лидеров сегмента, совокупно занимающих более половины всего российского рынка горячего кофе, вошли сети АЗС «Газпромнефть», «Лукойл» и «Роснефть», сети кофеен Cofix и пиццерий «Додо Пицца», а также ряд других продуктовых ретейлеров, пишет eg.ru.

По данным исследования, в топ-3 были включены не только компании, которые традиционно лидируют в сегменте быстрого питания, но и торговая сеть «Пятерочка»: она заняла почетное третье место.

«Для нас очень важно качество производимой продукции, поэтому мы тщательно выбираем надежных партнёров», — поделился Павел Владыченко, федеральный менеджер концепта «Пекарня и кофе» торговой сети «Пятёрочка». По словам Владыченко, ежедневно гости «Пекарни и кофе» по всей стране покупают десятки тысяч кружек горячих напитков и возвращаются за ними снова и снова. Среди основных предпочтений покупателей — капучино, а средняя оценка готового напитка в приложении в этом году достигла 4,93 балла из 5 возможных, подытожил он.

С 2021 года ретейлер сотрудничает с кофеобжарочным заводом Poetti, который поставляет «Пятерочке» специальный бленд из сортов стопроцентной арабики.

«Формат coffee-goes-to-retail привлекает потребителей балансом цены и качества, а также удобством и доступностью использования этого канала», — рассказал Константин Пичугин, коммерческий директор канала «Фудсервис» компании «МилФудс» (управляет брендом Poetti). Повышенный интерес со стороны ценителей кофе подтверждают как рост среднего чека, так и увеличение объема заказов. Дополнительные возможности канал получает благодаря различным промоакциям и комбинированным предложениям: например, когда гостю вместе с горячим кофе предлагают свежую выпечку. Coffee-goes-to-retail — еще один эффективный драйвер всей кофейной категории, который дает стимул продажам в самих точках розничной торговли, именно поэтому для производителей он представляет особый интерес, добавил Пичугин.

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