Холдинг «Ромир»: Россияне переключились с кофеен на магазины у дома

«Для нас очень важно качество производимой продукции, поэтому мы тщательно выбираем надежных партнёров», — поделился Павел Владыченко, федеральный менеджер концепта «Пекарня и кофе» торговой сети «Пятёрочка». По словам Владыченко, ежедневно гости «Пекарни и кофе» по всей стране покупают десятки тысяч кружек горячих напитков и возвращаются за ними снова и снова. Среди основных предпочтений покупателей — капучино, а средняя оценка готового напитка в приложении в этом году достигла 4,93 балла из 5 возможных, подытожил он.