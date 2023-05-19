Ефрейтору из Башкирии изменили приговор по статье за уклонение от службы

Ранее Уфимский гарнизонный суд сообщал, что военнослужащий не явился к месту службы в мае 2022 года с целью уклониться от нее и не принимать участие в специальной военной операции. В сентябре он был найден и задержан правоохранителями. Однако защита утверждает, что мужчина написал рапорт об увольнении и считал себя уволенным еще с мая.