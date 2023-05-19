Ефрейтору из Башкирии изменили приговор по статье за уклонение от службы

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Ефрейтору из Башкирии изменили приговор по уголовному делу за уклонение от службы. Изначально Уфимский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к пяти годам заключения.
Как сообщает издание РБК-Уфа, сейчас дело переквалифицировано с части 5 статьи 337 на часть 1 той же статьи и часть 2 статьи 337.1, так как под действие статьи об уклонении от службы в период мобилизации попадало всего семь дней.
Так, Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге изменил приговор мужчине на три года лишения свободы в колонии-поселении. Адвокат ефрейтора Наталья Гилязова намерена обжаловать приговор второй инстанции.
Ранее Уфимский гарнизонный суд сообщал, что военнослужащий не явился к месту службы в мае 2022 года с целью уклониться от нее и не принимать участие в специальной военной операции. В сентябре он был найден и задержан правоохранителями. Однако защита утверждает, что мужчина написал рапорт об увольнении и считал себя уволенным еще с мая.