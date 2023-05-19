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Двое пенсионеров оказались заперты в лифте горящего дома в Уфе

19 мая 2023, 12:14
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Появилось видео спасения пенсионеров из лифта в пожаре на улице Парковой в Уфе

К счастью мужчина и женщина не пострадали, их осмотрели медики, с ними все в порядке, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 19 мая.

19 мая в Уфе произошел в многоэтажном доме по улице Парковой, 6/3. По сообщению очевидцев на месте находились четыре пожарных машины, скорая помощь и Росгвардия.  Оказалось, что в доме произошло возгорание электрощитовой, ее обесточили и потушили.  В ликвидации последствий происшествия были задействованы 28 человек и 7 единиц техники МЧС России.

В ходе тушения в многоэтажном доме спасатели с помощью спецоборудования открывают двери кабинки лифта, застрявшего между 8 и 9 этажами, а затем помогают выбраться пожилой паре. Их осмотрели медики, а затем эвакуировали на улицу. Помимо пенсионеров из лифта из здания спасли и эвакуировали 60 человек.

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