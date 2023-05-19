Двое пенсионеров оказались заперты в лифте горящего дома в Уфе

19 мая в Уфе произошел в многоэтажном доме по улице Парковой, 6/3. По сообщению очевидцев на месте находились четыре пожарных машины, скорая помощь и Росгвардия. Оказалось, что в доме произошло возгорание электрощитовой, ее обесточили и потушили. В ликвидации последствий происшествия были задействованы 28 человек и 7 единиц техники МЧС России.