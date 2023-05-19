Более 100 школьников Уфы приняли в пионеры

Posted Вчера, 13:27
Published Вчера, 13:27
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Более 100 школьников стали членами Всесоюзной Пионерской организации имени В. И. Ленина. После торжественной клятвы пионера» ребятам повязали алые галстуки почетные гости торжественной линейки — депутаты ГСК РБ от КПРФ, депутаты Горсовета Уфы от КПРФ, педагоги лицеев №42, 20 и др.
Перед пионерами выступили взрослые с воспоминаниями о своем пионерском детстве. В этих историях они акцентировали, что алый галстук символизирует кусочек Знамени Победы, которое было водружено над Рейхстагом в Берлине в мае 1945 года, поэтому, повязывая его себе, человек обретает чувства единения и сопричастности к делам Родины.
Пионеров с вступлением в пионерскую организацию поздравил Первый секретарь Башкирского республиканского Комитета КПРФ Юнир Кутлугужин:
— В тяжелые годы Великой отечественной войны ваши сверстники — тоже пионеры встали на защиту своей Родины и сражались с врагом. Конечно, мы хотим, чтобы у вас было мирное небо над головой! Но перед вами стоит тоже важная задача — хорошо учиться, знать историю своей страны, любить ее, знать и гордиться подвигами своих дедушек и бабушек. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, быть любознательными, расти умными и трудолюбивыми!
В рамках праздника перед участниками линейки выступил духовой оркестр Республиканской гимназии-интернат им. Газиза Альмухаметова, а юных пионеров угостили мороженым и сладкой ватой.