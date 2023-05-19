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Более 100 школьников Уфы приняли в пионеры

19 мая 2023, 13:27
Фото: КПРФ
Сегодня, 19 мая, на площадке перед Уфимским Домом-музеем В. И. Ленина состоялась торжественная линейка, посвященная Дню Пионерии. На ней под руководством Башкирского республиканского отделения КПРФ ученикам уфимских лицеев №42 и 20, а также школ близлежащих районов повязали красные галстуки.

Более 100 школьников стали членами Всесоюзной Пионерской организации имени В. И. Ленина. После торжественной клятвы пионера» ребятам повязали алые галстуки почетные гости торжественной линейки — депутаты ГСК РБ от КПРФ, депутаты Горсовета Уфы от КПРФ, педагоги лицеев №42, 20 и др.

Перед пионерами выступили взрослые с воспоминаниями о своем пионерском детстве. В этих историях они акцентировали, что алый галстук символизирует кусочек Знамени Победы, которое было водружено над Рейхстагом в Берлине в мае 1945 года, поэтому, повязывая его себе, человек обретает чувства единения и сопричастности к делам Родины.

Фото: КПРФ

Пионеров с вступлением в пионерскую организацию поздравил Первый секретарь Башкирского республиканского Комитета КПРФ Юнир Кутлугужин:

— В тяжелые годы Великой отечественной войны ваши сверстники — тоже пионеры встали на защиту своей Родины и сражались с врагом. Конечно, мы хотим, чтобы у вас было мирное небо над головой! Но перед вами стоит тоже важная задача — хорошо учиться, знать историю своей страны, любить ее, знать и гордиться подвигами своих дедушек и бабушек. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, быть любознательными, расти умными и трудолюбивыми!

В рамках праздника перед участниками линейки выступил духовой оркестр Республиканской гимназии-интернат им. Газиза Альмухаметова, а юных пионеров угостили мороженым и сладкой ватой.

#Общество#Новости#Башкортостан
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