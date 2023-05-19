Более 100 школьников Уфы приняли в пионеры

— В тяжелые годы Великой отечественной войны ваши сверстники — тоже пионеры встали на защиту своей Родины и сражались с врагом. Конечно, мы хотим, чтобы у вас было мирное небо над головой! Но перед вами стоит тоже важная задача — хорошо учиться, знать историю своей страны, любить ее, знать и гордиться подвигами своих дедушек и бабушек. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, быть любознательными, расти умными и трудолюбивыми!