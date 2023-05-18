Заставляли переписать квартиру на чужую жену: В Башкирии задержали банду вымогателей

Всех их сотрудники стерлитамакского уголовного розыска задержали по подозрению в вымогательстве у 50-летнего мужчины сначала денег в размере 200 и 200 тысяч рублей. Однако на вымогательстве денег по предварительным данным аппетит у троих фигурантов лишь разыгрался, следом они потребовали у мужчины продать его автомобиль, а деньги передать им. Как и в сказке о золотой рыбке, непомерные аппетиты стали вымогателей сыграли с ними злую шутку.