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Заставляли переписать квартиру на чужую жену: В Башкирии задержали банду вымогателей

18 мая 2023, 07:47
Фото: 1MI

Житель Башкирии отдал вымогателям все, но при угрозе лишится и жилья пошел в полицию

В Башкирии полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 18 мая.

В башкирском городе Стерлитамак полицейские задержали и поместили под стражу троих мужчин, которые ранее были судимы, но судя по всему в исправительном учреждении не до конца исправились и вновь встали на преступный путь.

Всех их сотрудники стерлитамакского уголовного розыска задержали по подозрению в вымогательстве у 50-летнего мужчины сначала денег в размере 200 и 200 тысяч рублей. Однако на вымогательстве денег по предварительным данным аппетит у троих фигурантов лишь разыгрался, следом они потребовали у мужчины продать его автомобиль, а деньги передать им. Как и в сказке о золотой рыбке, непомерные аппетиты стали вымогателей сыграли с ними злую шутку.

Вымогатели потребовали от своей жертвы переписать его квартиру на супругу одного из вымогателей прямо в МФЦ. Потерпевший только на данном этапе взаимодействия решился обратиться в полицию

— Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу. В ходе обысков по адресам их проживания изъяты документы, имеющие доказательственное значение, а также предметы с символикой запрещенной в Российской Федерации организации, которая пропагандирует криминальную субкультуру. Предварительное расследование продолжается, резюмировала Ирина Волк.

 

Администраторы башкирских телеграм-каналов задержаны полицией за вымогательство
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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии#Башкирия
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