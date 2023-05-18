Заставляли переписать квартиру на чужую жену: В Башкирии задержали банду вымогателей

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В башкирском городе Стерлитамак полицейские задержали и поместили под стражу троих мужчин, которые ранее были судимы, но судя по всему в исправительном учреждении не до конца исправились и вновь встали на преступный путь.
Всех их сотрудники стерлитамакского уголовного розыска задержали по подозрению в вымогательстве у 50-летнего мужчины сначала денег в размере 200 и 200 тысяч рублей. Однако на вымогательстве денег по предварительным данным аппетит у троих фигурантов лишь разыгрался, следом они потребовали у мужчины продать его автомобиль, а деньги передать им. Как и в сказке о золотой рыбке, непомерные аппетиты стали вымогателей сыграли с ними злую шутку.
Вымогатели потребовали от своей жертвы переписать его квартиру на супругу одного из вымогателей прямо в МФЦ. Потерпевший только на данном этапе взаимодействия решился обратиться в полицию
— Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу. В ходе обысков по адресам их проживания изъяты документы, имеющие доказательственное значение, а также предметы с символикой запрещенной в Российской Федерации организации, которая пропагандирует криминальную субкультуру. Предварительное расследование продолжается, резюмировала Ирина Волк.