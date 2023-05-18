В Уфе произошел пожар в кафе

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 03:57
В Уфе в ночь на 18 мая произошел пожар в кафе Samarkand по улице Рабкоров. Видео с места событий публикуют очевидцы в соцсетях.
На кадрах оттуда видно, как горит помещение, а снаружи стоят несколько пожарных машин. Как сообщает UFA1 со ссылкой на МЧС Башкирии, огнем повреждено правое крыло здания. Подробности уточняются.
За комментарием по данной ситуации Mkset также обратился в пресс-службу МЧС по РБ. Мы опубликует ответ сразу после получения.