mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:45

Published Сегодня, 03:45

Modified Сегодня, 03:57

Updated Сегодня, 03:57

Изображение материала

В Уфе произошел пожар в кафе

18 мая 2023, 03:45
Фото: 1MI

В Уфе в ночь на 18 мая произошел пожар в кафе по улице Рабкоров

Предварительно, огонь повредил правое крыло здания

В Уфе в ночь на 18 мая произошел пожар в кафе Samarkand по улице Рабкоров. Видео с места событий публикуют очевидцы в соцсетях. 

На кадрах оттуда видно, как горит помещение, а снаружи стоят несколько пожарных машин. Как сообщает UFA1  со ссылкой на МЧС Башкирии, огнем повреждено правое крыло здания. Подробности уточняются. 

За комментарием по данной ситуации Mkset также обратился в пресс-службу МЧС по РБ. Мы опубликует ответ сразу после получения.  

#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#Пожар#Видео
Подпишитесь
«Решается моя судьба»: вице-премьер и министр ЖКХ Башкирии заявил о невиновности
Сегодня, 04:52
Богом забытое место: как выглядит парк имени Гастелло, не обновленный к 450-летию Уфы
Вчера, 06:28
«Сонная» «Артерия»: побывали в новом уфимском ТЦ, выросшем на пепелище «Европы»
16 мая 12:00
«Позорище»: курортом Соль-Илецк заинтересовалась прокуратура
Вчера, 06:22
«Доводит до истерики и валит на землю»: в центре Уфы незнакомка нападает на прохожих
Вчера, 06:33
Серпуховский лифтостроительный завод начал производство новых лифтов
Вчера, 07:06