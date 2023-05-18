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В Уфе на два дня ограничат движение по улицам у кафедрального Собора на улице Кирова

18 мая 2023, 08:58
Фото: 1MI
В Уфу 23 мая прибудет частица мощей великомученика Георгия Победоносца, сообщили в пресс-службе мэрии Уфы 18 мая.

В столицу Башкирии, собственно как и во все прочие регионы России прибудут мощи святого великомученика Георгия Победоносца. В Уфу частица мощей прибудет 23 мая утром и пробудет здесь два дня. Во вторник 23 мая в 10:00 состоится торжественная встреча, в среду 24 мая в 18:00 пройдут торжественные проводы ковчега из Свято-Троицкой Сергиевской лавры.

Ограничение движения транспортных средств улице Кирова (от Ветошникова до Айской), по улице Амурская (от дома № 60 по Амурской до дома № 91 по Кирова) и по улице. Крестьянская (от дома № 63 по Крестьянской до дома № 91 Кирова) продлятся с 08:00 до 20:00 23 мая и с 08:00 до 18:00 24 мая

В мэрии Уфы напомнили, что с мая по сентябрь по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 100 городов страны будет принесен ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца, к данному событию во всех городах будет приурочено совершение молебнов о победе.

 

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#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы#Новости Башкирии
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