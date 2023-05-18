В Уфе на два дня ограничат движение по улицам у кафедрального Собора на улице Кирова

Ограничение движения транспортных средств улице Кирова (от Ветошникова до Айской), по улице Амурская (от дома № 60 по Амурской до дома № 91 по Кирова) и по улице. Крестьянская (от дома № 63 по Крестьянской до дома № 91 Кирова) продлятся с 08:00 до 20:00 23 мая и с 08:00 до 18:00 24 мая