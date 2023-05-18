В Уфе на 6 дней подряд с 23 по 29 мая перекроют улицы Пушкина и Советскую

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Уфе уже на следующей неделе предстоят достаточно длительные перекрытия двух улиц в центре. Речь идет об улицах обрамляющих Советскую площадь, а именно о улице Пушкина от улицы Ленина до улицы Цюрупы и о улице Советской на участке от улицы Заки Валиди до улицы Октябрьской революции — ярмарка будет проходить на Советской площади и прилегающих пространствах. Работать ярмарка будет ежедневно «с десяти до десяти».
Перекрытие указанных участков улиц будет «сплошным», то есть ограничение не будут снимать по ночам, все указанные участки улиц полностью закроют с 00 часов 23 мая и до полуночи 29 мая. Разумеется изменения коснутся и схем движения общественного транспорта. Призываем участников движения заранее продумывать свой маршрут в соответствии с указанными изменениями.