В Уфе на 6 дней подряд с 23 по 29 мая перекроют улицы Пушкина и Советскую

Уфе уже на следующей неделе предстоят достаточно длительные перекрытия двух улиц в центре. Речь идет об улицах обрамляющих Советскую площадь, а именно о улице Пушкина от улицы Ленина до улицы Цюрупы и о улице Советской на участке от улицы Заки Валиди до улицы Октябрьской революции — ярмарка будет проходить на Советской площади и прилегающих пространствах. Работать ярмарка будет ежедневно «с десяти до десяти».