В Уфе грудной ребенок умер, оказавшись придавленным пьяной матерью

Проснувшись женщина обнаружила, что ребенок мертв. Ложилась она обняв сына рукой. Последнее объятие стало не только семейной трагедией, но и поводом для возбуждения уголовного дела. В ходе расследования женщина активно помогала следствию, суд все же признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности своему малышу и дали ей год лишения свободы, но лишь условно.