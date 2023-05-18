В Уфе грудной ребенок умер, оказавшись придавленным пьяной матерью

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
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Updated Сегодня, 13:00
Суд рассмотрел дело в отношении уфимки, которая погубила своего ребенка, попросту уложив его спать рядом с собой. Отягчающим обстоятельством в трагедии стало то, что уснула женщина будучи в нетрезвом виде, при том, что приспать ребенка можно и будучи в трезвом уме.
Проснувшись женщина обнаружила, что ребенок мертв. Ложилась она обняв сына рукой. Последнее объятие стало не только семейной трагедией, но и поводом для возбуждения уголовного дела. В ходе расследования женщина активно помогала следствию, суд все же признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности своему малышу и дали ей год лишения свободы, но лишь условно.
Напомним, вчера в Уфе произошла трагедия с двухлетним ребенком. На малыша упал тяжелый телевизор, под его тяжестью ребенок скончался на месте. По предварительным данным ребенок пребывал в нелегальном детсаду, где няня даже не владела русским языком.