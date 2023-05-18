В Башкирию вновь придет похолодание и дожди

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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В Башкирию в второй половине этой недели вернутся дожди. Об этом сообщает Башгидрометцентр.
Так, в четверг, 18 мая, температура воздуха днем составит +17, +22 градуса, по юго-востоку до +12 градусов Цельсия. Также днем по юго-востоку Башкирии ожидается небольшой дождь. Ветер будет северо-восточный, восточный умеренный, местами порывы до сильного.
В пятницу, 19 мая, температура воздуха ночью +3, +8°, днем +15, +20°, по востоку до +10 градусов. В этот день синоптики также прогнозируют кратковременные дожди на юге республики. Ветер будет северо-восточный, восточный умеренный, днем местами порывы до сильного.
В субботу, 20 мая, температура воздуха ночью составит +4, +9°, днем +17, +22°. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного.