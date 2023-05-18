В Башкирии водителя насмерть зажало между троллейбусами

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:39
В Башкирии 57-летний водитель скончался от полученных травм, после того, как его зажало между двумя троллейбусами. Как расследование Гострудинспекции показало, что несчастный случай произошел из-за отключенного тормоза в одном из троллейбусов.
Известно, что трагедия произошла еще утром 20 февраля в депо «Стерлитамакского троллейбусного управления» непосредственно перед выпуском общественного транспорта на линию. Сначала неладное заметил слесарь по ремонту подвижного состава, выйдя на маневровую площадь он почувствовал запах гари. Мужчина увидел, что один не обесточенный троллейбус заискрился и задымился.
В одиночку отсоединить штанги от контактной сети у него вышло, на помощь подоспел водитель. Ток отключить удалось, однако после этого троллейбус немного скатился назад и зажал водителя между стоявшим в плотную другим электротранспортом. От полученных травм 57-летний мужчина скончался на месте.
— Как выяснилось, пострадавший прошёл на маневровую площадь до получения путевого листа и прохождения предрейсового медосмотра — он направился к своему троллейбусу, запустил его, а выходя из кабины не включил стояночный тормоз и не отключил электрические цепи, — заявили в Гострудинспекции.
Гострудинспекция пришла к выводу, что несчастный случай произошел из-за отсутствия контроля за соблюдением требований охраны труда со стороны работников. Материалы направлены в СК.