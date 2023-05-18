В Башкирии водителя насмерть зажало между троллейбусами

В одиночку отсоединить штанги от контактной сети у него вышло, на помощь подоспел водитель. Ток отключить удалось, однако после этого троллейбус немного скатился назад и зажал водителя между стоявшим в плотную другим электротранспортом. От полученных травм 57-летний мужчина скончался на месте.