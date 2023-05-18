В Башкирии сгорели три дома из-за сильного ветра

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Днем в селе Ахуново Учалинского района произошел крупный пожар, в результате которого сгорели три бревенчатых дома. Как сообщает пресс-служба МЧС РБ, причиной быстрого распространения огня послужил сильный ветер.
Известно, что помимо жилых домов огонь охватил несколько бань, сараи, гараж и трактор. На место были направлены силы и средства МЧС, а также добровольные пожарные бригады. К счастью, никто не пострадал, а открытое горение удалось ликвидировать.
Что стало причиной возгорания выясняют МЧС, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель.
Напомним, что сильный ветер также стал причиной крупного пожара в селе Иглино, на его ликвидацию было привлечено 38 человек и 15 единиц техники.