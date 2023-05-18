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В Башкирии сгорели три дома из-за сильного ветра

18 мая 2023, 16:47
Фото: МЧС РБ
Пожар начался сегодня, 18 мая, в Учалинском районе, сообщает пресс-служба МЧС РБ.

Днем в селе Ахуново Учалинского района произошел крупный пожар, в результате которого сгорели три бревенчатых дома. Как сообщает пресс-служба МЧС РБ, причиной быстрого распространения огня послужил сильный ветер. 

Известно, что помимо жилых домов огонь охватил несколько бань, сараи, гараж и трактор. На место были направлены силы и средства МЧС, а также добровольные пожарные бригады. К счастью, никто не пострадал, а открытое горение удалось ликвидировать. 

Что стало причиной возгорания выясняют МЧС, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель.

Напомним, что сильный ветер также стал причиной крупного пожара в селе Иглино, на его ликвидацию было привлечено 38 человек и 15 единиц техники. 

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#Элина Сайфранова#Пожар
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