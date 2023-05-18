В Башкирии 15-летнюю школьницу нашли дома мертвой

В Салаватском районе Башкирии 15-летняя школьница свела счеты с жизнью. О том, что девочка, тело которой обнаружили дома родственники, совершила суицид, сообщает информированный источник ИА «Башинформ». Mkset в свою очередь обратился в пресс-службу Следкома по Башкирии за комментариями по теме, в ведомстве сообщили, что тему не комментируют ситуацию.