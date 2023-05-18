В Башкирии 15-летнюю школьницу нашли дома мертвой

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В Салаватском районе Башкирии 15-летняя школьница свела счеты с жизнью. О том, что девочка, тело которой обнаружили дома родственники, совершила суицид, сообщает информированный источник ИА «Башинформ». Mkset в свою очередь обратился в пресс-службу Следкома по Башкирии за комментариями по теме, в ведомстве сообщили, что тему не комментируют ситуацию.
Известно, что родственники обнаружили девочку уже без признаков жизни. На место они вызвали скорую помощь и правоохранителей, последним предстоит выяснить причину гибели девочки и то, что могло побудить ее на принятие такого решения. Как сообщает информагентство, девочка хорошо училась и росла в благополучной семье.
Напомним, нынешняя весна в Башкирии была богата на происшествия в школах, от детской поножовщины и смерти подростка в шуточной борьбе, до суицида пятиклассника якобы из-за буллинга.