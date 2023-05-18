Семья по вызову: Брак в Башкирии можно зарегистрировать вызвав специалиста МФЦ

В Башкирии с 18 мая совершеннолетние граждане, желающие создать семью и зарегистрировать брак, могут идти не только в ЗАГС, но и в ближайший офис многофункционального центра или МФЦ. Мало того, жители шести городов, а именно Уфы, Кумертау, Сибая, Мелеуза, Октябрьского и Стерлитамака, смогут пригласить специалиста, который примет заявления от будущих молодоженов в удобном им месте.