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Семья по вызову: Брак в Башкирии можно зарегистрировать вызвав специалиста МФЦ

18 мая 2023, 12:29
Фото: 1MI

Заявление на регистрацию брака в Башкирии можно подать в МФЦ, а в 6 городах онлайн

Запуск новых услуг по регистрации брака приурочен к Неделе семьи в республике, сообщили в МФЦ Башкирии 18 мая.

В Башкирии с 18 мая совершеннолетние граждане, желающие создать семью и зарегистрировать брак, могут идти не только в ЗАГС, но и в ближайший офис многофункционального центра или МФЦ. Мало того, жители шести городов, а именно Уфы, Кумертау, Сибая, Мелеуза, Октябрьского и Стерлитамака, смогут пригласить специалиста, который примет заявления от будущих молодоженов в удобном им месте.

Особое внимание специалисты акцентируют на том, что при подаче заявления о регистрации брака через МФЦ, то для самой процедуры регистрации брака будущие муж и жена смогут выбрать любой загс Башкирии, где они уже и станут семьей.

Жениху и невесте необходимо обратиться с документами удостоверяющими личность вдвоем (или одному, но при наличии нотариально заверенного заявления другого лица, желающего вступить в брак) и оплатить государственную пошлину в размере 350 рублей. В случае если одна из сторон ранее состояла в браке, потребуется представить свидетельство о расторжении предыдущего брака. Все это сделать можно будет прямо в МФЦ.

 

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии#18+
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