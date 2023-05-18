Семья по вызову: Брак в Башкирии можно зарегистрировать вызвав специалиста МФЦ

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В Башкирии с 18 мая совершеннолетние граждане, желающие создать семью и зарегистрировать брак, могут идти не только в ЗАГС, но и в ближайший офис многофункционального центра или МФЦ. Мало того, жители шести городов, а именно Уфы, Кумертау, Сибая, Мелеуза, Октябрьского и Стерлитамака, смогут пригласить специалиста, который примет заявления от будущих молодоженов в удобном им месте.
Особое внимание специалисты акцентируют на том, что при подаче заявления о регистрации брака через МФЦ, то для самой процедуры регистрации брака будущие муж и жена смогут выбрать любой загс Башкирии, где они уже и станут семьей.
Жениху и невесте необходимо обратиться с документами удостоверяющими личность вдвоем (или одному, но при наличии нотариально заверенного заявления другого лица, желающего вступить в брак) и оплатить государственную пошлину в размере 350 рублей. В случае если одна из сторон ранее состояла в браке, потребуется представить свидетельство о расторжении предыдущего брака. Все это сделать можно будет прямо в МФЦ.