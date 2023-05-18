«Решается моя судьба»: вице-премьер и министр ЖКХ Башкирии заявил о невиновности

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Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 06:02
Министр ЖКХ и вице-премьер Башкирии Борис Беляев, обвиняемый в превышении должностных полномочий и судебном подлоге при приемке очистных сооружений в городе Кумертау, выступил в прениях в Ленинском районном суде Уфы
На прениях побывал КоммерсантЪ-Башкортостан, и сообщил, что Беляев заявил, что следователь, который вел его дело, «ломает судьбы людей» и «любой ценой пытается достичь цели — громкой посадки членов правительства Республики Башкортостан».
До службы министром Беляев долгое время был мэром города Кумертау с 2010 по 2019 год. Беляева обвиняют в превышении должностных полномочий и в служебном подлоге при приемке очистных сооружений, по делу с Беляевым проходят еще четверо чиновников и все они не признают своей вины. Однако по версии обвинения, так и не заработавшие очистные сооружения Беляев и остальные фигуранты приняли, опасаясь ответственности за нарушения. Приведем и позицию Беляева, который заявил в суде, что и он и четверо других обвиняемых «действовали в рамках действующего законодательства».
Беляев в ходе прений напомнил судье Артуру Гималетдинову, что уголовное дело, которое вел в 2019 года старший следователь первого отдела по особо важным делам регионального управления СКР Анвар Шарипов, было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Осенью 2020 года, по словам Беляева, «следователь Ренат Юсупов, используя незаконные методы следствия, грубо нарушая уголовно-процессуальный кодекс РФ, Конституцию РФ, ломает судьбы людей и любой ценой пытается достичь своей цели, чтобы добиться громкой посадки членов правительства Республики Башкортостан».
Борис Беляев напомнил суду, что органы следствия трижды предъявляли ему обвинение, снизив сумму ущерба бюджету Башкири с 95 млн руб. до 2 млн руб. и увеличивая число потерпевших. Акт приемки объекта Беляев утверждал по требованию Фонда развития моногородов, причем сам Беляев на объекте бывал и видел его готовность. Высказался Беляев и о том, что объект не является аварийным и подтвердить смогли это лишь специалисты.
Борис Беляев в завершение своей речи обратился к судье с просьбой «беспристрастно оценить все доказательства, представленные защитой и дать единственно правильную правовую оценку». Приговор по делу будет оглашен 5 июня. Как известно, гособвинение запросило для вице-премьера девять лет колонии общего режима.