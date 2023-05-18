«Решается моя судьба»: вице-премьер и министр ЖКХ Башкирии заявил о невиновности

До службы министром Беляев долгое время был мэром города Кумертау с 2010 по 2019 год. Беляева обвиняют в превышении должностных полномочий и в служебном подлоге при приемке очистных сооружений, по делу с Беляевым проходят еще четверо чиновников и все они не признают своей вины. Однако по версии обвинения, так и не заработавшие очистные сооружения Беляев и остальные фигуранты приняли, опасаясь ответственности за нарушения. Приведем и позицию Беляева, который заявил в суде, что и он и четверо других обвиняемых «действовали в рамках действующего законодательства».