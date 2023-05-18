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Пять многоэтажек: на «ничейной» земле у сада Аксакова в Уфе появятся жилые дома

18 мая 2023, 06:43
Фото: mkset.ru

Пять домов от двух до 12 этажей могут появиться между «Уфимкабелем» и садом Аксакова

Прошлогодние опасения местных жителей по поводу «ничейной» земли начинают обретать реальные формы.

Вместе с активно идущей реконструкцией сада имени Аксакова в Уфе не менее активно идут дела на соседнем участке земли. 

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Как стало известно «КоммерсантЪ-Башкортостан», бизнесмен Ильдар Гималетдинов, владелец медцентра GIM-clinic, находящейся в здании заводуправления, намерен реализовать крупный девелоперский проект на участке, граничащем с территорией сада имени Аксакова и принадлежащим ему зданием бывшего «Уфимкабеля» в квартале улиц Цюрупы и Валиди в Уфе. Судя по информации о таких планах, бесхозный участок или же белое пятно на кадастровой карте нашло своего хозяина.

По неподтвержденным данным, Гималетдинов якобы планирует построить буквально в углу сада Аксакова пять жилых домов высотой от двух до 12 этажей. Общая площадь квартир в проектируемых домах составляет около 12 тысяч квадратов. Такие данные озвучивают анонимные источники в администрации Уфы, Mkset обратился за официальным комментарием в мэрию Уфы и опубликует его после получения.

Напомним, сейчас в парке имени Аксакова активно идет реконструкция, активно обсуждается вопрос и о входе в парк — колоннаде, которая вызывает у властей опасения по вопросам безопасности конструкции.

 

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#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы#Башкирия#Туризм
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