Пять многоэтажек: на «ничейной» земле у сада Аксакова в Уфе появятся жилые дома

По неподтвержденным данным, Гималетдинов якобы планирует построить буквально в углу сада Аксакова пять жилых домов высотой от двух до 12 этажей. Общая площадь квартир в проектируемых домах составляет около 12 тысяч квадратов. Такие данные озвучивают анонимные источники в администрации Уфы, Mkset обратился за официальным комментарием в мэрию Уфы и опубликует его после получения.