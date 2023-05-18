mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Изображение материала

Пилот рейса в Уфу сделал заявление на старте вылета и вернул самолет в аэропорт

18 мая 2023, 06:55
Фото: 1MI

Пилот рейса Санкт-Петербург-Уфа вернул самолет в аэропорт из-за технической неполадки

Известно, что случай произошел сегодня, 18 мая. Подробности ЧП в аэропорту сообщает телеграм-канал Aviaincident.

В ночь с 18 на 19 мая в аэропорту Пулково самолет, который должен был вылететь в Уфу, не вылетел в столицу Башкирии и вернулся на стоянку. По данным телеграм-канала Aviaincident, находясь на предварительном старте взлетно-посадочной полосы, пилот доложил о необходимости возврата на стоянку из-за технической неисправности. Известно, что перелет должна была выполнить авиакомпания «Россия».

Напомним, ранее пилот летевшего в Екатеринбург самолета посадил судно в Уфе из-за опасного явления.

Читайте также:
Пилот летевшего в Екатеринбург самолета посадил судно в Уфе из-за опасного явления«Все предусмотреть невозможно»: пилот объяснил случаи ЧП с летевшими в Уфу самолетами
#Валерия Панаева
Подпишитесь
Человека заметили на верхушке минарета мечети Ар-Рахим в Уфе, с которого рухнул купол
Сегодня, 06:24
Пять многоэтажек: на «ничейной» земле у сада Аксакова в Уфе появятся жилые дома
Сегодня, 06:43
«Позорище»: курортом Соль-Илецк заинтересовалась прокуратура
Вчера, 06:22
«Решается моя судьба»: вице-премьер и министр ЖКХ Башкирии заявил о невиновности
Сегодня, 04:52
Где найти клиентов и масштабировать свой бизнес?
Сегодня, 07:17