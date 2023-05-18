Пилот рейса в Уфу сделал заявление на старте вылета и вернул самолет в аэропорт

В ночь с 18 на 19 мая в аэропорту Пулково самолет, который должен был вылететь в Уфу, не вылетел в столицу Башкирии и вернулся на стоянку. По данным телеграм-канала Aviaincident, находясь на предварительном старте взлетно-посадочной полосы, пилот доложил о необходимости возврата на стоянку из-за технической неисправности. Известно, что перелет должна была выполнить авиакомпания «Россия».