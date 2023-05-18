mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

Изображение материала

Отец погибшего в Уфе двухлетнего ребенка рассказал подробности трагедии

18 мая 2023, 14:57
Фото: прокуратура РБ
На двухгодовалого мальчика рухнул телевизор, когда тот находился в квартире с няней. Возбуждено уголовное дело.
Сюжет
Дети

Отец двухгодовалого малыша рассказал подробности трагедии, которая унесла жизнь его двухгодовалого сына в Уфе.

Напомним, что мальчик погиб под тяжестью рухнувшего на него телевизора, когда он находился под присмотром няни, предварительно, в нелегальном детсада.

Так, няню супруги нашли в социальных сетях, за ее услуги они платили 10 000 рублей. Как заявил отец ребенка программе «Честно говоря», их все устраивало. Сейчас у мужчины претензий к няне нет, в то время как его супруга требует наказать виновницу по всей строгости закона.

Известно, что погибший ребенок был их единственным и, по словам отца семейства, последним ребенком — родить второго малыша его жена уже не сможет.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Нелегальный детский сад: стали известны подробности о смерти 2-летнего мальчика в Уфе
Узнать подробнее
В Уфе грудной ребенок умер, оказавшись придавленным пьяной матерью
Узнать подробнее
#Элина Сайфранова#Дети#Смерть#Ребенок
Подпишитесь
На мечети «Ар-Рахим» в Уфе начали заменять упавший с одного из минаретов купол
Сегодня, 09:41
Мэрия прокомментировала стройку возле реконструированного сада имени Аксакова в Уфе
Сегодня, 11:32
Пилот рейса в Уфу сделал заявление на старте вылета и вернул самолет в аэропорт
Сегодня, 06:55
Бобры создали опасность для жителей Башкирии
Сегодня, 11:40
Что обнаружили водолазы на дне водоемов возле пляжей Уфы
Сегодня, 08:23
Где найти клиентов и масштабировать свой бизнес?
Сегодня, 07:17