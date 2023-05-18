Отец погибшего в Уфе двухлетнего ребенка рассказал подробности трагедии

Так, няню супруги нашли в социальных сетях, за ее услуги они платили 10 000 рублей. Как заявил отец ребенка программе «Честно говоря», их все устраивало. Сейчас у мужчины претензий к няне нет, в то время как его супруга требует наказать виновницу по всей строгости закона.