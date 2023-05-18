Отец погибшего в Уфе двухлетнего ребенка рассказал подробности трагедии

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Отец двухгодовалого малыша рассказал подробности трагедии, которая унесла жизнь его двухгодовалого сына в Уфе.
Напомним, что мальчик погиб под тяжестью рухнувшего на него телевизора, когда он находился под присмотром няни, предварительно, в нелегальном детсада.
Так, няню супруги нашли в социальных сетях, за ее услуги они платили 10 000 рублей. Как заявил отец ребенка программе «Честно говоря», их все устраивало. Сейчас у мужчины претензий к няне нет, в то время как его супруга требует наказать виновницу по всей строгости закона.
Известно, что погибший ребенок был их единственным и, по словам отца семейства, последним ребенком — родить второго малыша его жена уже не сможет.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».