На мечети «Ар-Рахим» в Уфе начали заменять упавший с одного из минаретов купол

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:44
Новый купол вместо того, что 13 марта упал с одного из минаретов соборной мечети «Ар-Рахим», уже в скором времени вновь появится на минарете. Сейчас к установке проводятся подготовительные работы на стройплощадке. Для того, чтобы водрузить купол на минарет понадобится башенный кран, а под него необходимо подготовить площадку.
По данным муфтия Духовного управления мусульман Башкирии Айнура Биргалина новый купол для минарета практически готов. Сам купол в Уфу привезут ориентировочно в начале следующей недели. На данный момент идет подготовка площадки для башенного крана, который и должен будет погрузить этот купол в минарет.
Вероятно сегодняшний незнакомец, замеченный очевидцами на минарете без купола был как раз таки одним из профильных специалистом, а не праздным визитером. Тем более, что ни в УГЗ, ни в МЧС заявлений о таинственном мужчине не поступало, а значит его визит на минарет видимо был санкционирован.