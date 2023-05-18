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На мечети «Ар-Рахим» в Уфе начали заменять упавший с одного из минаретов купол

18 мая 2023, 09:41
Фото: mkset.ru
Сейчас на стройплощадке готовят место для установки и работы башенного крана, сообщил муфтий ДУМ Биргалин 18 мая.

Новый купол вместо того, что 13 марта упал с одного из минаретов соборной мечети «Ар-Рахим», уже в скором времени вновь появится на минарете. Сейчас к установке проводятся подготовительные работы на стройплощадке. Для того, чтобы водрузить купол на минарет понадобится башенный кран, а под него необходимо подготовить площадку.

По данным муфтия Духовного управления мусульман Башкирии Айнура Биргалина новый купол для минарета практически готов. Сам купол в Уфу привезут ориентировочно в начале следующей недели. На данный момент идет подготовка площадки для башенного крана, который и должен будет погрузить этот купол в минарет.

Вероятно сегодняшний незнакомец, замеченный очевидцами на минарете без купола был как раз таки одним из профильных специалистом, а не праздным визитером. Тем более, что ни в УГЗ, ни в МЧС заявлений о таинственном мужчине не поступало, а значит его визит на минарет видимо был санкционирован.

Человека заметили на верхушке минарета мечети Ар-Рахим в Уфе, с которого рухнул купол
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#Ирина Деревянчук#С минарета мечети Ар-Рахим сорвало купол#Город#Новости Башкирии#Новости Уфы#Видео
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Человека заметили на верхушке минарета мечети Ар-Рахим в Уфе, с которого рухнул купол
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