На мечети «Ар-Рахим» в Уфе начали заменять упавший с одного из минаретов купол

Вероятно сегодняшний незнакомец, замеченный очевидцами на минарете без купола был как раз таки одним из профильных специалистом, а не праздным визитером. Тем более, что ни в УГЗ, ни в МЧС заявлений о таинственном мужчине не поступало, а значит его визит на минарет видимо был санкционирован.