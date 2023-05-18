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«Можно немного выдохнуть»: Хабиров успокоил жителей Башкирии своим заявлением

18 мая 2023, 06:47
Фото: vk.com/Радий Хабиров

Хабиров показал головную боль Уфы и Башкирии с 90-х, которая пройдет в течение года

Радий Хабиров провел тест-драйв тоннеля Восточного выезда и пешком перешел мост через Уфимку, о чем рассказал в социальных сетях 18 мая.

Глава Башкирии побывал на стройплощадке Восточного выезда Уфы и принес жителям Уфы и Башкирии радостные новости, работы которые тянутся из 90-х годов должны завершиться в конце нынешнего или же в начале следующего годов.

— За моей спиной — тоннель Восточного выезда из Уфы. Можно немного выдохнуть. Сегодня впервые проехал по тоннелю и прошел по мосту через Уфимку, — красноречиво прокомментировал процесс работ глава.

 

 

Видео: vk.com/Радий Хабиров

Строительство Восточного выезда Уфы глава назвал проектом, который начинали в 90-е годы и который долгое время был «и головной болью, и гордостью», но сейчас проект успешно завершается. И на финальной стадии работ глава пожелал масштабнейшей стройке удачи.

 

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#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы#Новости Башкирии#Видео
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