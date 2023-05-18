«Можно немного выдохнуть»: Хабиров успокоил жителей Башкирии своим заявлением

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Глава Башкирии побывал на стройплощадке Восточного выезда Уфы и принес жителям Уфы и Башкирии радостные новости, работы которые тянутся из 90-х годов должны завершиться в конце нынешнего или же в начале следующего годов.
— За моей спиной — тоннель Восточного выезда из Уфы. Можно немного выдохнуть. Сегодня впервые проехал по тоннелю и прошел по мосту через Уфимку, — красноречиво прокомментировал процесс работ глава.
Строительство Восточного выезда Уфы глава назвал проектом, который начинали в 90-е годы и который долгое время был «и головной болью, и гордостью», но сейчас проект успешно завершается. И на финальной стадии работ глава пожелал масштабнейшей стройке удачи.